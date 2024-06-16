Если вы часто используете эти 6 фраз, то вы психически сильнее других людей

Психологически сильные люди способны преодолевать трудности, достигать цели, воплощать мечты в жизнь и при этом оставаться честными с собой. Но есть фразы, которые часто говорят себе те, кто психологически сильнее других.

Какие именно фразы себе говорят очень сильные психологически люди, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий психолога и писателя Скотта Маутца для Huffpost.

По его словам, ментально сильные люди уверенны в себе, они стойкие и смелые, могут быстро ориентироваться в жизни и принимать решения, они видят цель и умеют общаться с людьми. Он уверен, что, прокачивая эти качества, можно нарастить "психологическую" силу.

Для этого стоит внимательно относиться к тому, что говорите другим и самому себе. По мнению эксперта, если человек будет регулярно произносить эти шесть фраз, он на несколько голов выше других в ментальном плане.

Мне этого достаточно

Обычно люди постоянно говорят о том, чего им не хватает, чего им недостаточно для счастья, особенно когда увлекаются сравнением своей жизни с жизнью других. Зацикливаются на том, что они не настолько красивы, умны, богаты, талантливы.

Но все люди разные, и единственное сравнение, которое уместно, - сравнение с тем, каким вы сами были вчера. Единственный по-настоящему важный вопрос - растете вы или нет. Психологически сильные люди постоянно напоминают себе об этом, чтобы укрепить уверенность в себе.

Эта неудача откроет новые возможности

Что-то не произошло, не сложилось, не повезло, настигла неудача или вы в чем-то разочаровались, или в ком-то, то стоит это воспринимать не как ограничение или крах, а как возможность.

Психологически сильные люди держат фокус на том, что у них есть, даже в самой сложной ситуации, и сосредоточиваются на том, какие возможности для них открываются сейчас.

Я разрешаю себе мечтать о большем

Мы даже представить себе боимся, что окажемся на месте тех, кому отчаянно завидуем: будем путешествовать в дальние страны, отдыхать у моря, меньше работать и больше зарабатывать, быть стройными, купим дорогое жилье и машину…

Мы говорим себе: "Что-то грандиозное случается с другими людьми, а не с такими, как я". Но почему бы вам не прокачать свои мышцы смелости и пойти в ту сторону? Кто придумал, что вам так нельзя? Вы сами себя ограничили в мечтах?

У психологически сильных людей есть привычка мыслить масштабно. Они дали себе на это разрешение и призывают других делать то же самое.

Нерешительность обходится мне очень дорого

Способность принимать решение и не зацикливаться на том, что оно может привести к другому результату, - правило психологически сильных людей. Они не парализованы страхом сделать неправильный выбор. Они напоминают себе и другим, что нужно осознавать, что происходит, если решение откладывается.

В песне Freewill канадской рок-группы Rush есть такие строки: "Если вы решили не принимать решение, вы все равно сделали выбор".

"Часто это дорогостоящий выбор. Сроки и затраты могут возрасти, а ресурсы - истощиться", - говорит Скотт Маутц.

Я контролирую то, что могу контролировать

Наша психологическая сила тесно связана с достижениями, а, чтобы они были, нужно прокачать мышцы целеустремленности. Часто люди уделяют слишком много внимания тому, что контролировать нельзя, это неверно. Важно регулярно проводить "контрольную проверку".

"Нарисуйте простую таблицу из двух столбцов. В левом перечислите то, что мешает вам достигнуть цели. Обведите жирным только те пункты, что вы можете контролировать. А в правом столбике напишите то, что вы реально можете сделать, чтобы справиться с перечисленными слева проблемами, поддающимися вашему контролю", - рекомендует эксперт.

Не "Я должен это делать", а "Я сделаю это"

Оцените разницу этих двух фраз. Вторая точно заставляет вас чувствовать себя лучше и бодрее. Если вам не нравится что-то в своей рутинной деятельности, ну, бывает такое, без чего не достичь цели, воспринимайте эти обязанности не как "я должен это сделать", а как "я сделаю это".

Например, нужно составить скучный отчет или позвонить кому-то, кому не хочется. Говорите себе не "Я должен сделать звонок", а "Я сегодня позвоню". Это звучит более оптимистично. Так вы тренируете простой навык психологически сильного человека, сохраняете позитив, энергию и радость на протяжении всего дня.