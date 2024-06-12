Какие 7 способов чаще всего используют люди, чтобы скрыть измену

Ученые и психологи утверждают, что неверный партнер тратит очень много сил и энергии, чтобы его половинка не узнала о походе налево. И почти все люди, которые скрывают измену, используют 7 стандартных способов. Именно по поведению можно догадаться, что ваш партнер скрывает измену.

По словам клинического психолога Барбары Гринберг, измена - одно из самых болезненных переживаний в браке и самое серьезное предательство. Но это не останавливает людей от того, чтобы переходить черту и формировать связи вне постоянных отношений.

Недавно было проведено исследование, чтобы понять, как люди стараются скрыть поведение, которое может стоить им брака. В общей сложности психологи насчитали 53 момента, которые объединили в большие паттерны. Вот ключевые моменты.

Игра в прятки

Самое популярное поведение. В него входит встреча с любовником или любовницей далеко от дома или работы, в тех местах, где шанс встретить знакомого минимальный. Часто при этом человек интересуется, где и как партнер будет проводить день, чтобы не попасться на глаза. При этом он придумывает максимально правдоподобные причины своего отсутствия.

Контроль гаджетов

"Цифровые" доказательства измены могут попасться на глаза в любой момент. Изменщик старается удалять сообщения со смартфона и с компьютера, очень бдителен в соцсетях, а также просит не звонить и не писать ему сообщения в определенное время. Дома он чаще держит мобильник в беззвучном режиме и не бросает его где попало.

Пытается вести себя как обычно

И это, между прочим, не так уж и просто: не менять своего отношения к постоянному партнеру, не пренебрегать им и вести себя как обычно. Именно на этом многие и прокалываются: они стараются вести себя, как обычно, и слишком стараются.

Проявление интереса

Это звоночек для очень многих женщин. Как только мужчина без повода начинает покупать цветы и подарки, общается с непривычной теплотой, старается быть щедрым, добрым, активничает в постели, как в самом начале отношений, они начинают думать, что он пытается так загладить свою вину и что-то скрыть. И часто они правы.

Второй смартфон

Опытные гуляки имеют два телефона: один, который всегда под рукой, этот номер знают жена, дети, начальство, друзья, родители. А второй номер - только для "параллельных" отношений. Кстати, еще один паттерн - это желание запаролить все смартфоны, компьютер, другие гаджеты, чтобы ни у кого даже не возникало желание проверить мессенджеры.

Друг как прикрытие

Изменники часто используют друзей. Говорят, что им срочно нужно к другу или подруге, потому что (тут может быть абсолютно любая причина, от "ее бросил муж" до "он проколол колесо на трассе"). При этом друг не всегда знает, что у вашего партнера есть кто-то на стороне. Особо рисковые могут познакомить параллельного партнера с мужем или женой и представляют их коллегой или старым другом.

Новое хобби

Это один из железных аргументов, которым можно оправдать свое отсутствие дома в привычное время. Но эта "отмазка" опасная - партнер может потребовать продемонстрировать результаты увлечения или захочет составить компанию. Поэтому чаще тайные встречи маскируют под срочный вызов на работу, совещания, рабочие встречи с партнерами.

"Стоит отметить, что не все люди, вовлеченные в измену, используют эти стратегии. Тем не менее 70% опрошенных признались, что применяют большую часть из перечисленного. Кроме того, участники, набравшие высокие баллы по макиавеллизму (межличностное манипулирование, отсутствие эмпатии, сосредоточенность на себе и безразличие к морали), с большей вероятностью использовали эти стратегии", - подчеркивает Барбара Гринберг.