Если завтрак из яиц, то готовим со всей любовью: Клопотенко дал рецепт прекрасной шакшуки

Для приготовления вкусного питательного блюда на скорую руку, для которого потребуется немного продуктов, хорошим вариантом может стать знаменитая шакшука, как улучшенная альтернатива простой яичнице на завтрак.

Легким рецептом сочного блюда из яиц, поджаренных в особом соусе с сыром, поделился кулинар Евгений Клопотенко в своем Instagram .

Как отметил звезда шоу "Мастер Шеф", шакшука "настолько прекрасна, что об авторстве блюда спорят как арабы, так и марокканцы, израильтяне и йеменцы".

А готовить это кулинарное произведение, не требующее продолжительного времени и усилий, эксперт рекомендует вот как.

Ингредиенты - что нам потребуется:

яйца - 3 штуки,

спелые томаты - 1-2 штуки,

сір типа фета - 100 грамм,

луковица - только четвертинка,

чеснок - 1 зубчик,

болгарский перец - половинка,

цукини - половинка,

томаты пилате - 300 грамм,

петрушка - небольшой пучок,

оливковое масло - 1 чайная ложка,

зира - 1 щепотка,

соль - по вкусу.

Как готовить шакшуку:

нарезаем спелые томаты кубиками,

добавляем измельченный зубчик чеснока и 1/4 луковицы,

туда же отправляем половинку болгарского перца и половину цукини,

смешиваем полученную овощную смесь с 300 г томатов пилате...

Как готовить шакшуку (фото: скриншот)

...добавляем соль и 1 ч.л. оливкового масла,

теперь всю овощную смесь следует обжаривать в течение 5-7 минут,

далее добавляем щепотку зиры, 3 яйца и 100 г сыра типа фета,

шакшуку нужно тушить 7-10 минут, и уже в готовое блюдо, последним штрихом, добавляем измельченную петрушку.

Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусной шакшуки (фото: скриншот)

Все, блюдо готово! Приятного аппетита.