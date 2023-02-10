Якщо сніданок із яєць, то готуємо з усією любов'ю: Клопотенко дав рецепт прекрасної шакшуки
Для приготування смачної поживної страви нашвидкуруч, для якої потрібно небагато продуктів, хорошим варіантом може стати знаменита шакшука, як покращена альтернатива яєчні на сніданок.
Легким рецептом соковитої страви з яєць, підсмажених в особливому соусі із сиром, поділився кулінар Євген Клопотенко у своєму Instagram.
Як зазначив зірка шоу "Майстер Шеф", шакшука "настільки прекрасна, що про авторство страви сперечаються як араби, так і марокканці, ізраїльтяни та єменці".
А готувати цей кулінарний витвір, який не потребує тривалого часу та зусиль, експерт рекомендує ось як.
Інгредієнти - що нам потрібно:
- яйця - 3 штуки,
- стиглі томати - 1-2 штуки,
- сір типу фета - 100 грамів,
- цибулина - лише четвертинка,
- часник - 1 зубчик,
- болгарський перець - половинка,
- цукіні - половинка,
- томати пілаті - 300 грам,
- петрушка - невеликий пучок,
- оливкова олія - 1 чайна ложка,
- зіра - 1 щіпка,
- сіль - на смак.
Як готувати шакшуку:
- нарізаємо стиглі томати кубиками,
- додаємо подрібнений зубчик часнику та 1/4 цибулини,
- туди ж відправляємо половинку болгарського перцю та половину цукіні,
- змішуємо отриману овочеву суміш з 300 г томатів пілаті...
Як готувати шакшуку (фото: скріншот)
- ...додаємо сіль та 1 ч.л. оливкової олії,
- тепер всю овочеву суміш слід обсмажувати протягом 5-7 хвилин,
- далі додаємо щіпку зіри, 3 яйця та 100 г сиру типу фета,
- шакшуку потрібно тушкувати 7-10 хвилин, і вже в готову страву останнім штрихом додаємо подрібнену петрушку.
Євген Клопотенко поділився рецептом смачної шакшуки (фото: скріншот)
Усе, страва готова! Смачного.
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