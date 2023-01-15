Клопотенко поделился крутым рецептом украинского блюда, которому 400 лет
Шпундра, или шпундры, – древнее украинское блюдо, которое вспоминал в своей "Энеиде" еще Евгений Котляревский. В основе этой вкуснятины – свинина и свекла, что немного необычно, но ее точно стоит попробовать.
Рецепт появился на YouTube-канале победителя "МастерШеф".
Ингредиенты:
- 300-500 г свиного ошейка
- 3 свеклы
- 1 ст. л. уксуса
- 1 луковица
- 3 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. сладкой горчицы
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 2 ст. л. белого хрена
- 5 веточек тимьяна
- 2 ст. л. сметаны
- 2 томаты
- 50 мл воды
Пошаговое приготовление
Порежьте свинину большими кусками, посолите и поперчите по вкусу. Затем натрите сладкой горчицей и подсолнечным маслом.
Луковицу нарежьте полукольцами. Выложите свинину на противень или в форму вместе с луком, запекайте при 180 градусах 40 минут.
Запеките в фольге свеклу вместе с чесноком. Каждый овощ заверните отдельно и запеките в духовке в течение 1-1,5 часов в зависимости от размера. Запекать свеклу можно вместе с мясом.
Разогрейте большую сковороду сливочным маслом, добавьте натертые томаты. Добавьте муку, поперчите и посолите по вкусу. Тушите на маленьком огне.
Когда готовое мясо немного остынет, нарежьте его на более мелкие кусочки, а свеклу – полукольцами.
На сковороду к помидорам добавьте нарезанное кусочками мясо и свеклу. Тушите 5 минут. При подаче добавьте к шпундре тертый белый хрен, сметану и веточки тимьяна.
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