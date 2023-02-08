Клопотенко дал рецепт вкуснейшего тертого пирога, который вы когда-либо пробовали

Тертый пирог - это выпечка, знакомая нам из детства. Это вкусный и простой пирог, который ранее делали на маргарине или масле. Попробуйте приготовить лакомство на основе смальца.

Ингредиенты для песочного теста:

450 г муки

200 г смальца

1-2 ст. л. сахара

10 г ванильного сахара

2 яйца

10 г разрыхлителя

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

600 г абрикосового варенья

Пошаговый рецепт приготовления

В миску всыпьте 450 граммов муки, добавьте 200 граммов смальца и два яйца. Добавьте столовую ложку сахара и ванильный сахар. Хорошо вымесите тесто и разделите его на три части. Одну часть отправьте в морозильную камеру, завернув в пищевую пленку. А две оставшиеся части объедините в одну - это будет основа вашего пирога.

Основа должна полежать 20 минут в холодильнике, потом раскатайте ее на пергаментной бумаге. Переложите тесто на противень, сверху выложите варенье. Возьмите часть теста, которое было в морозилке, и натрите его сверху пирога на терке.

Отправьте пирог в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Вытащите пирог из духовки и дайте ему остыть. Приятного аппетита!