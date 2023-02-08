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Клопотенко дал рецепт вкуснейшего тертого пирога, который вы когда-либо пробовали

Новина українською →
Среда 08 февраля 2023 10:52
Клопотенко дал рецепт вкуснейшего тертого пирога, который вы когда-либо пробовали Фото: Рецепт тертого пирога от Клопотенко (Скриншот из видео)
Автор: Styler

Тертый пирог - это выпечка, знакомая нам из детства. Это вкусный и простой пирог, который ранее делали на маргарине или масле. Попробуйте приготовить лакомство на основе смальца.

Рецептом вкуснейшего тертого пирога с абрикосовым вареньем поделился звестный кулинар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале.

Ингредиенты для песочного теста:

  • 450 г муки
  • 200 г смальца
  • 1-2 ст. л. сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 2 яйца
  • 10 г разрыхлителя
  • щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

  • 600 г абрикосового варенья

Пошаговый рецепт приготовления

В миску всыпьте 450 граммов муки, добавьте 200 граммов смальца и два яйца. Добавьте столовую ложку сахара и ванильный сахар. Хорошо вымесите тесто и разделите его на три части. Одну часть отправьте в морозильную камеру, завернув в пищевую пленку. А две оставшиеся части объедините в одну - это будет основа вашего пирога.

Основа должна полежать 20 минут в холодильнике, потом раскатайте ее на пергаментной бумаге. Переложите тесто на противень, сверху выложите варенье. Возьмите часть теста, которое было в морозилке, и натрите его сверху пирога на терке.

Отправьте пирог в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Вытащите пирог из духовки и дайте ему остыть. Приятного аппетита!

Напомним, что Клопотенко рассказал, что нужно есть от усталости.

К слову, Клопотенко поделился крутым рецептом украинского блюда, которому 400 лет.

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рецепт Евгений Клопотенко