Ксения Мишина снова заговорила на русском и попала в скандал: детали

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Скандальное интервью вышло на канале фитнес-инструктора Мишиной.

Мужчина, судя по его соцсетям, украинец, который давно живет за границей и работает на международную аудиторию.

Стоит отметить, что название подкаста - англоязычное: Kseniia Mishyna 's Lifestyle Secrets: One Year After Transformation. Подписи к фото и видео, описание к нему, также.

Однако в подкасте разговор ведется на русском.

В комментариях под роликом пользователи возмутились языком общения двух украинцев.

Сеть также разозлил тот факт, что Ксения является ведущей программы "Я люблю Украину", которую канал ТЕТ позиционирует как "самое патриотичное шоу о нашей великой непокоренной стране".

К слову, после негативной реакции пользователей комментарии к интервью на YouTube-канале "BODYMAKER" и Instagram-страницах Мишиной и Пилькевича решили выключить.

Ксения Мишина и Сергей Пилькевич (фото: instagram.com/misha.k.ua/)