Ксенія Мішина знову заговорила російською і потрапила у скандал: деталі

Українська акторка Ксенія Мішина потрапила у мовний скандал. Так, щоб охопити "міжнародну аудиторію", знаменитість разом із фітнес-тренером Сергієм Пилькевичем записала підкаст російською.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.
Скандальне інтерв’ю вийшло на каналі фітнес-інструктора Мішиної.
Чоловік, судячи з його соцмереж, українець, який давно живе за кордоном і працює на міжнародну аудіторію.
Варто зазначити, що назва подкасту - англомовна: Kseniia Mishyna 's Lifestyle Secrets: One Year After Transformation. Підписи до фото і відео, опис до нього, також.
Однак у подкасті розмова ведеться російською.
У коментарях під роликом користувачі обурилися мовою спілкування двох українців.
Мережу також розізлив той факт, що Ксенія є ведучою програми "Я люблю Україну", яку канал ТЕТ позиціонує як "найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну".
До слова, після негативної реакції юзерів коментарі до інтерв'ю на YouTube-каналі "BODYMAKER" та Instagram-сторінках Мішиної та Пилькевича вирішили вимкнути.
Ксенія Мішина і Сергій Пилькевич (фото: instagram.com/misha.k.ua/)
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