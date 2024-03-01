Ксения Мишина стала жертвой мошенников: "чувствовала, что что-то не то"

Подробности

Так, с Ксенией связалась байер, и предложила звезде прорекламировать ее услуги в своих соцсетях.

Знаменитость предложила условия и назвала сумму, за которую она согласится это сделать.

Ксения Мишина стала жертвой мошенников (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я начала изучать ее страницу, очень много блогеров ее рекламировали. Но все было на словах. Мне надо на себе все проверить, потому что я же буду вам рекомендовать это. Думаю, надо понять, как коммуникация, сервис, доставка", - поделилась артистка.

"Поэтому, думаю, предложу ей бартер. Пусть она мне привезет вещей на эту сумму, сколько стоит моя реклама", - рассказала она.

Однако получилось так, что Ксения взяла одежды на большую сумму, чем было договорено. За это она доплатила 15 тысяч гривен.

Ксения Мишина стала жертвой мошенников (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я выбрала вещи, но вышло это на большую сумму: плюс 15 тыс грн. Она сказала, что ей надо 100% предоплату. Я сбросила ей 15 тыс грн на карту. И она сказала, что пошла выкупать вещи. Потом сказала отправила. Хорошо, ждем", - добавила Мишина.

"Прошло две недели. Я ей вчера пишу... И все. В результате нет страницы, все заблокировано, удалено. До свидания, Ксения, 15 тыс грн твоих. Я делала скрины, чувствовала, что что-то не то. Но этой страницы уже не было, потом я заметила, что она ее переназывала. Мошенники", - рассказала главная героиня первого сезона "Холостячки".

Ксения Мишина стала жертвой мошенников (фото: instagram.com/misha.k.ua)