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Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв: "відчувала, що щось не те"

П'ятниця 01 березня 2024 22:30
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Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв: "відчувала, що щось не те" Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка українських серіалів Ксенія Мішина зізналася, що стала жертвою шахраїв. Недобросовісні люди викрали у неї немалу суму.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посланням на Instagram акторки.

Деталі

Так, з Ксенією зв’язалася баєр, і запропонувала зірці прорекламувати її послуги у своїх соцмережах.

Знаменитість запропонувала умови та назвала суму, за яку вона погодиться це зробити.

Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв: &quot;відчувала, що щось не те&quot;

Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я почала вивчати її сторінку, дуже багато блогерів її рекламували. Але все було на словах. Мені треба на собі все перевірити, тому що я ж буду вам рекомендувати це. Думаю, треба зрозуміти, як комунікація, сервіс, доставка", - поділилася артистка.

"Тож, думаю, запропоную їй бартер. Нехай вона мені привезе речей на цю суму, скільки коштує моя реклама", - розповіла вона.

Однак вийшло так, що Ксенія взяла одягу на більшу суму, ніж було домовлено. За це вона доплатила 15 тисяч гривень.

Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв: &quot;відчувала, що щось не те&quot;

Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я обрала речі, але вийшло це на більшу суму: плюс 15 тис грн. Вона сказала, що їй треба 100% передплата. Я скинула їй 15 тис грн на карту. І вона сказала, що пішла викупати речі. Потім сказала відправила. Добре, чекаємо", - додала Мішина.

"Минуло два тижні. Я їй вчора пишу… І все. В результаті немає сторінки, все заблоковано, видалено. До побачення, Ксеніє, 15 тис грн твоїх. Я робила скріни, відчувала, що щось не те. Але цієї сторінки вже не було, потім я помітила, що вона її переназивала. Шахраї", - розповіла головна героїня першого сезону "Холостячки".

Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв: &quot;відчувала, що щось не те&quot;

Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Раніше зірка "Маски-шоу" здивував розміром своєї пенсії і зізнався, чим заробляє на життя.

Також ми розповідали, що зірка серіалу "Свати" засудив війну і втік з Росії.

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шахраї Ксения Мишина Зірки шоу-бізнесу
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