Звезда "Маски-шоу" удивил размером своей пенсии и признался, чем зарабатывает на жизнь

Владимир Комаров рассекретил размер своей пенсии

По словам мужчины, пенсия у него будет две тысячи гривен. Однако, говорит он, много денег ему и не надо.

"Чтобы хватало на ежедневные расходы, а если еще удастся выехать хоть раз в год в отпуск - вообще замечательно. Пока что на поездки не хватает: у меня пенсия будет 2 тысячи гривен. Ну, у нас такая жизнь сейчас в Украине, что поделаешь", - поделился актер.

Владимир Комаров (фото: facebook.com/komasya)

Кроме того, Комаров имеет еще несколько источников дохода, которые никак не связаны с карьерой артиста.

Звезда "Маски-шоу" является единственным в Одессе мастером, который создает авторские трубки для курения.

"Как-то глянул на YouTube ролик, из чего делают сигареты. Выяснилось, что в том, что сегодня продается в магазинах, нет табака, вот такое дело, а я хотел курить именно табак. Вот и пришел к тому, что лучше перейти на трубку", - рассказал Владимир.

"А их должно быть хотя бы несколько, потому что после курения трубке надо отдохнуть, подышать. Если курить часто одну и ту же, меняется вкус табака - не в лучшую сторону", - добавил он.

Владимир Комаров (фото: facebook.com/komasya)

Также Комаров сказал, сколько ему удается заработать в этой сфере.

"Кстати, украинские мастера считаются одними из лучших в мире, я самый молодой среди них. Трубка - это недешевое удовольствие. Мастерское изделие из хорошего дерева не может стоить меньше 100 долларов. И на ее изготовление тратится немало времени - нередко целую неделю", - поделился артист.

У Владимира есть еще одно увлечение - водит по Одессе экскурсии.

"Зимой - практически нет, это традиционно время застоя, а с марта начну. Маршруты и темы придумываю сам. Что это может быть? Район Молдаванки, где вырос, или, например, алкогольная экскурсия по центру города, потому что в свое время я любил выпить - разбираюсь в этом. Бывают и индивидуальные экскурсии - мне постоянно пишут в личные сообщения: а можно заказать?", - рассказал он.