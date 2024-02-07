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Ксения Мишина стала блондинкой: актрису сравнили с Меган Фокс (фото)

Среда 07 февраля 2024 09:04
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Ксения Мишина стала блондинкой: актрису сравнили с Меган Фокс (фото) Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда украинских сериалов Ксения Мишина похвасталась своим кардинально новым образом. Так, актриса перевоплотилась в блондинку.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Ксения Мишина стала блондинкой

В своих соцсетях знаменитость опубликовала ролик, на котором продемонстрировала перевоплощение из шатенки в блондинку.

Сначала она появляется в сером худи, черных очках и с привычным цветом волос.

Затем фолловеры видят эффектную блондинку с ярким макияжем, вечернем платье и украшениями.

"Я тоже не ожидала. Как вам?", - поинтересовалась Ксения у фанов.

Реакция юзеров

Пользователи сети в восторге от перевоплощения звезды "Крепостной". Однако большинство посоветовали ей оставаться брюнеткой.

А некоторые из поклонников сравнил Мишину с голливудскими звездами Меган Фокс и Марго Робби.

  • Не віриться що перевтілилась - скоріш за все перука
  • Гарна перука, схожа на Меган Фокс
  • Марго Роббі
  • Боже, Ксенія, ви нереальна
  • Нічого собі Ксенія, так ви гаряча блондинка, вам дуже пасує
  • О ні, залишайте темний
  • Вигляд у вас дуже гарний, ефектний, модний

Ранее Катя Осадчая с обнаженной грудью взбудоражила воображение фанов.

Также Дженнифер Лопес продемонстрировала соблазнительный образ с розой.

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