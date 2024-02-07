Ксения Мишина стала блондинкой: актрису сравнили с Меган Фокс (фото)
Звезда украинских сериалов Ксения Мишина похвасталась своим кардинально новым образом. Так, актриса перевоплотилась в блондинку.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Ксения Мишина стала блондинкой
В своих соцсетях знаменитость опубликовала ролик, на котором продемонстрировала перевоплощение из шатенки в блондинку.
Сначала она появляется в сером худи, черных очках и с привычным цветом волос.
Затем фолловеры видят эффектную блондинку с ярким макияжем, вечернем платье и украшениями.
"Я тоже не ожидала. Как вам?", - поинтересовалась Ксения у фанов.
Реакция юзеров
Пользователи сети в восторге от перевоплощения звезды "Крепостной". Однако большинство посоветовали ей оставаться брюнеткой.
А некоторые из поклонников сравнил Мишину с голливудскими звездами Меган Фокс и Марго Робби.
- Не віриться що перевтілилась - скоріш за все перука
- Гарна перука, схожа на Меган Фокс
- Марго Роббі
- Боже, Ксенія, ви нереальна
- Нічого собі Ксенія, так ви гаряча блондинка, вам дуже пасує
- О ні, залишайте темний
- Вигляд у вас дуже гарний, ефектний, модний
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