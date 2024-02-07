Ксенія Мішина стала білявкою: акторку порівняли з Меган Фокс (фото)
Зірка українських серіалів Ксенія Мішина похизувалася своїм кардинально новим образом. Так, акторка перевтілилась у білявку.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Ксенія Мішина стала білявкою
У своїх соцмережах знаменитість опублікувала ролик, на якому продемонструвала перевтілення з шатенки у блондинку.
Спочатку вона з’явиляється у сірому худі, чорних окулярах та зі звичним кольором волосся.
Потім фоловери бачать ефектну білявку з яскравим макіяжем, вечірній сукні та прикрасами.
"Я теж не очікувала. Як вам?", - поцікавилася Ксенія у фанів.
Реакція юзерів
Користувачі мережі у захваті від перевтілення зірки "Кріпосної". Однак більшість порадили їй залишатися брюнеткою.
А дехто з прихильників порівняв Мішину з голлівудськими зірками Меган Фокс та Марго Роббі.
- Не віриться що перевтілилась - скоріш за все перука
- Гарна перука, схожа на Меган Фокс
- Марго Роббі
- Боже, Ксенія, ви нереальна
- Нічого собі Ксенія, так ви гаряча блондинка, вам дуже пасує
- О ні, залишайте темний
- Вигляд у вас дуже гарний, ефектний, модний
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