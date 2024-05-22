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Ксения Мишина соединив простые вещи, показала стильные образы на теплую весну (фото)

Среда 22 мая 2024 11:03
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Ксения Мишина соединив простые вещи, показала стильные образы на теплую весну (фото) Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Юлия Любченко

Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая не очень часто демонстрирует свою одежду и рассказывает, где и что она приобрела. Но иногда это происходит.

О новых образах Ксении Мишиной рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories актрисы.

Ксения Мишина показала стильные образы на теплую весну

Ксения - известная украинская актриса, которая недавно стала телеведущей, поэтому примеряет на себя стильные наряды не только на съемочной площадке сериалов и фильмов, но и телепередач.

А именно на площадке Мишина примеряет множество интересных образов, которые становятся примером для многих других. Но в реальной жизни актриса не часто демонстрирует свой гардероб и выбирает простые и удобные вещи.

Поэтому составление модных образов от Мишиной - это редкость, которую женщина продемонстрировала у себя в stories.

Так, Ксения показала 2 образа, первый из них очень простой и состоит только из одной вещи и одного аксессуара. Актриса надела фисташковое платье длины макси свободного кроя и стилизовала его с поясом на талии, что выглядит очень женственно и аккуратно.

Ксения Мишина соединив простые вещи, показала стильные образы на теплую весну (фото)Ксения Мишина соединив простые вещи, показала стильные образы на теплую весну (фото)

Первый образ Ксении Мишиной (Скриншоты)

А вот второй образ состоит из белоснежных шорт и белой майки, а также из рубашки нежно-голубого цвета, которую Мишина одела наверх и показала три варианта, как ее носить:

  • завязать в узел
  • оставить, как пиджак,
  • застегнуть на все пуговицы и не заправлять.

Ксения Мишина соединив простые вещи, показала стильные образы на теплую весну (фото)Ксения Мишина соединив простые вещи, показала стильные образы на теплую весну (фото)Ксения Мишина соединив простые вещи, показала стильные образы на теплую весну (фото)Ксения Мишина соединив простые вещи, показала стильные образы на теплую весну (фото)

Второй образ Ксении Мишиной (Скриншоты)

Ранее мы рассказывали, что ИИ показал, как могут выглядеть Ксения Мишина и другие звезды.

Также смотрите, что украинская актриса показала, как объединить тренды этого сезона в итальянском стиле.

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