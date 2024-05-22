Ксения Мишина соединив простые вещи, показала стильные образы на теплую весну (фото)
Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая не очень часто демонстрирует свою одежду и рассказывает, где и что она приобрела. Но иногда это происходит.
О новых образах Ксении Мишиной рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories актрисы.
Ксения Мишина показала стильные образы на теплую весну
Ксения - известная украинская актриса, которая недавно стала телеведущей, поэтому примеряет на себя стильные наряды не только на съемочной площадке сериалов и фильмов, но и телепередач.
А именно на площадке Мишина примеряет множество интересных образов, которые становятся примером для многих других. Но в реальной жизни актриса не часто демонстрирует свой гардероб и выбирает простые и удобные вещи.
Поэтому составление модных образов от Мишиной - это редкость, которую женщина продемонстрировала у себя в stories.
Так, Ксения показала 2 образа, первый из них очень простой и состоит только из одной вещи и одного аксессуара. Актриса надела фисташковое платье длины макси свободного кроя и стилизовала его с поясом на талии, что выглядит очень женственно и аккуратно.
Первый образ Ксении Мишиной (Скриншоты)
А вот второй образ состоит из белоснежных шорт и белой майки, а также из рубашки нежно-голубого цвета, которую Мишина одела наверх и показала три варианта, как ее носить:
- завязать в узел
- оставить, как пиджак,
- застегнуть на все пуговицы и не заправлять.
Второй образ Ксении Мишиной (Скриншоты)
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