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Известная украинская актриса показала, как объединить тренды этого сезона в итальянском стиле (фото)

Вторник 21 мая 2024 20:11
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Известная украинская актриса показала, как объединить тренды этого сезона в итальянском стиле (фото) Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)
Автор: Юлия Любченко

Екатерина Кузнецова известная украинская актриса, которая имеет интересную и красивую внешность и фигуру, на которой вся одежда выглядит красиво.

О том, как Екатерина соединила трендовые вещи в итальянском стиле, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост актрисы.

Екатерина Кузнецова показала, как стилизовать трендовые вещи

Екатерина очень модная женщина, ее стиль - это женственный, она всегда нежная, одетая в аккуратные и красивые вещи, делающие ее еще более хрупкой. Это обычно платья, юбки, романтические костюмы, короткие шорты, кофточки.

Но иногда Катя стилизует классику с кэжуал стилем, как, например, ее крайний лук, состоящий из коротких джинсовых шорт светло-серого цвета, белой классической майки, трендовой жилетки молочного цвета и рубашки в клетку коричнево-бежевых оттенках.

Но изюминкой этого образа является молочная шляпа украинского производства, которой у Кузнецовой очень активно интересуются итальянки и делают комплименты.

Известная украинская актриса показала, как объединить тренды этого сезона в итальянском стиле (фото)Известная украинская актриса показала, как объединить тренды этого сезона в итальянском стиле (фото)Известная украинская актриса показала, как объединить тренды этого сезона в итальянском стиле (фото)Известная украинская актриса показала, как объединить тренды этого сезона в итальянском стиле (фото)

Екатерина Кузнецова в стильном образе (фото: instagram.com/katykino)

Он действительно очень стильно и интересно дополняет образ, особенно в сочетании с очками и вещами, которые одела Катя.

"Получила так много комплиментов от испанских женщин и не только все спрашивали за мою шляпу, и я с такой гордостью говорила, что это вы "by_n_shop". Девушки, выбирайте украинское", - подписывает свои яркие снимки украинская актриса.

Известная украинская актриса показала, как объединить тренды этого сезона в итальянском стиле (фото)Известная украинская актриса показала, как объединить тренды этого сезона в итальянском стиле (фото)Известная украинская актриса показала, как объединить тренды этого сезона в итальянском стиле (фото)Известная украинская актриса показала, как объединить тренды этого сезона в итальянском стиле (фото)

Екатерина Кузнецова в стильном образе (фото: instagram.com/katykino)

Раньше мы рассказывали, что Екатерина Кузнецова показала интересный лук в новой фотосессии.

Также читайте, что звезда сериала "Кухня" рассказала о браке с россиянином.

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