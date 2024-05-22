Ксенія Мішина поєднавши прості речі, показала стильні образи на теплу весну (фото)

Ксенія Мішина - відома українська акторка, яка не дуже часто демонструє свій одяг та розповідає, де і що вона придбала. Але іноді це відбувається.

Ксенія Мішина показала стильні луки на теплу весну

Ксенія - відома українська акторка, яка віднедавна ще й стала телеведучою, тому приміряє на себе стильні вбрання не лише на знімальному майданчику серіалів та фільмів, а ще й телепередач.

А саме на майданчику Мішина приміряє багато цікавих образів, які стають прикладом для багатьох інших. Але в реальному житті акторка не часто демонструє свій гардероб та обирає прості та зручні речі.

Тому складання модних образів від Мішиної - це рідкість, яку жінка продемонструвала у себе в stories.

Так, Ксенія показала 2 образи, перший з них є дуже прости й складається лише з однієї речі та одного аксесуару. Акторка одягнула фісташкову сукню довжини максі вільного крою та стилізувала її з поясом на талії, що виглядає дуже жіночно та акуратно.

Перший образ Ксенії Мішиної (Скриншоти)

А от другий образ складається з білосніжних шортів та білої майки, а також з сорочки ніжно-блакитного кольору, яку Мішина одягнула наверх та показала аж три варіанти, як її носити:

зав’язати у вузол

залишити, як піджак,

застібнути на всі ґудзик та не заправляти.

Другий образ Ксенії Мішиної (Скриншоти)

