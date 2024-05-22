Ксенія Мішина поєднавши прості речі, показала стильні образи на теплу весну (фото)
Ксенія Мішина - відома українська акторка, яка не дуже часто демонструє свій одяг та розповідає, де і що вона придбала. Але іноді це відбувається.
Про нові луки Ксенії Мішиної розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories акторки.
Ксенія Мішина показала стильні луки на теплу весну
Ксенія - відома українська акторка, яка віднедавна ще й стала телеведучою, тому приміряє на себе стильні вбрання не лише на знімальному майданчику серіалів та фільмів, а ще й телепередач.
А саме на майданчику Мішина приміряє багато цікавих образів, які стають прикладом для багатьох інших. Але в реальному житті акторка не часто демонструє свій гардероб та обирає прості та зручні речі.
Тому складання модних образів від Мішиної - це рідкість, яку жінка продемонструвала у себе в stories.
Так, Ксенія показала 2 образи, перший з них є дуже прости й складається лише з однієї речі та одного аксесуару. Акторка одягнула фісташкову сукню довжини максі вільного крою та стилізувала її з поясом на талії, що виглядає дуже жіночно та акуратно.
Перший образ Ксенії Мішиної (Скриншоти)
А от другий образ складається з білосніжних шортів та білої майки, а також з сорочки ніжно-блакитного кольору, яку Мішина одягнула наверх та показала аж три варіанти, як її носити:
- зав’язати у вузол
- залишити, як піджак,
- застібнути на всі ґудзик та не заправляти.
Другий образ Ксенії Мішиної (Скриншоти)
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