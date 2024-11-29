Лиза из "Холостяка", которой Терен не дал розу: Не ожидала, что Александр станет целоваться с девушками так быстро

В интервью для РБК-Украина (проект Styler) Луцюк рассказала, нравился ли ей Терен, согласилась бы она дать ему второй шанс и что думает о поведении некоторых участниц реалити.

– После первой встречи с Тереном - что вы чувствовали? Он был таким, каким вы его представляли?

– Перед тем, как познакомиться с Александром, я не пыталась его как-то представлять или что-то додумывать. Это было первое знакомство и мне очень хотелось получить только положительные и искренние впечатления. И так и вышло! После нашей встречи я была невероятно счастливой, легкой, мои эмоции просто зашкаливали. Он мне действительно очень понравился.

– Вы говорили, что мечтали об Александре. Было больно с ним прощаться?

– Да, я почувствовала боль, ведь он мне действительно очень нравился, и я видела перспективу в наших отношениях. Но это был его выбор, я его уважаю. Он пришел на проект найти свою любовь, и это нормально - когда чувства не взаимны. В таких случаях остается только принять этот факт и двигаться дальше.

– Хотели бы вы остаться на проекте, если бы была такая возможность?

– Конечно, я хотела бы остаться на проекте. Для меня было интересно развивать нашу историю с Александром.

Лиза из "Холостяка" (фото: СТБ)

– Вы делились кадрами из дома, где жили с другими участницами. Опишите свой обычный день на реалити.

– Мой обычный день начинался в шесть утра. Сначала я совершала свои утренние ритуалы, потом готовила завтрак, пила кофе и шла на съемки. Мы ждали выхода в кадр, потом заходили и узнавали, кто идет на свидание, а кто нет. Дальше шло интервью. Они обычно продолжались долго, потому что было много девушек. После интервью я пыталась немного поесть. А вечером после съемок мы отдыхали.

– А что вы делали вне камер, когда не проходили съемки?

Вне камер мы с девушками часто общались, пили кофе, рисовали или писали в своих блокнотах. У меня было два блокнота: один, который мне подарил Александр, где я записывала нашу историю, и другой - личный, где я писала свои мысли и волнения по проекту. Это стало очень полезной привычкой, я ведь продолжала записывать свои мысли даже после реалити. Это помогало мне справляться с психологическими вопросами в жизни.

– У вас был строгий график? Может, были какие-то правила?

– Наш график не был строгим для меня, потому что я работаю моделью и привыкла постоянно находиться на съемках. Но не хватало мелких вещей, таких как книги или музыка, чтобы немного отвлечься. Сложнее всего мне было во время церемоний - они были очень волнующими, а потом еще и интервью, которые снимали ночью.

– Вам было тяжело жить рядом с другими девушками, ведь все вы - конкурентки?

– Мне не было тяжело жить с другими девушками, ведь я работаю моделью и привыкла к тому, что приходится жить в одном помещении со многими людьми. Все мы были конкурентками, и для меня это не было чем-то новым. Я смогла приспособиться к таким условиям.

Участница "Холостяка" рассказала о Терене (фото: СТБ)

– На свидании с Тереном, когда вы и Алина Пухальская играли в гольф, вам было комфортно "делить" его внимание?

– Честно говоря, мне было не очень комфортно делить внимание с другой девушкой, потому что я привыкла к тому, чтобы все внимание было на мне. Но я смирилась с этим, ведь это были правила игры, и я приняла их.

– Вы ревновали, когда другие участницы шли на свидание с Тереном?

– Конечно, я испытывала ревность, ведь трудно не ревновать, когда тебе нравится мужчина, и он идет на свидание с другими девушками.

– А как насчет его поцелуев? Вы легко переносили момент, когда узнавали или подозревали, что между Александром и другими девушками уже могла промелькнуть искра?

– Когда я узнала о поцелуях, мне стало очень неприятно и больно, потому что я не ожидала, что Александр начнет целоваться с другими девушками так быстро. Я думала, что это может произойти на пятой или шестой неделе, с той девушкой, которая ему больше всего понравится. Это был шок, но со временем, когда начинаешь анализировать ситуацию, понимаешь, что ты пришла на проект о построении отношений. Сначала было очень тяжело, но впоследствии я смогла увидеть ситуацию с холодным умом.

– Получали ли вы критику или хейт в соцсетях?

– До определенного момента я не получала хейт, но когда информация была неправильно донесена, начали появляться негативные комментарии. Я спокойно отношусь к этому и пытаюсь справляться с критикой. Скоро я дам ответ тем, кто задел меня, и объясню свою позицию.

Лиза из "Холостяка" и Терен (фото: СТБ)

– Как вы живете после проекта? Чем занимаетесь?

– Я продолжаю жить счастливо, занимаюсь тем, чем занималась раньше, и пробую новые направления. Очень скоро я смогу объявить новый проект, над которым сейчас работаю. Буду держать интригу!

– Какой он - мужчина вашей мечты?

– Мужчина моей мечты - это умный, красивый, симпатичный, как я говорю, просто хороший человек. Я хочу, чтобы он понимал меня, чтобы у нас были настоящая эмоциональная связь, поддержка, уважение и страстная любовь. Я уверена, что сразу почувствую, что это будет мой мужчина.

– Не жалеете ли вы о том, что пошли на шоу?

– Нет, я не жалею. Я очень благодарна за этот опыт, Александру, девушкам, с которыми мы жили в одном доме. Мне очень важно было попытаться создать что-то с ним, даже если это не продолжалось долго. Это был очень ценный опыт.

– Дали бы вы Терену второй шанс, если бы он об этом попросил?

– Александр уже сделал свой выбор, потому нет, я бы не дала ему второго шанса.

– Вы были разочарованы поведением Ксении на свидании и тем, что она говорила на камеру?

– Нет, я не была разочарована, потому что понимала, в каких условиях мы находились, и что мы все конкурентки. Это было совершенно нормальное отношение к конкурентке. Возможно, в некоторых моментах было неприятно это слышать, но я воспринимала это как часть процесса.

Терен и Лиза (фото: СТБ)

– После этого вы поддерживаете с ней отношения?

Да, мы поддерживаем отношения. До сих пор общаемся, дружим, дружим. Все, что было на проекте, остается там, а за его пределами у нас нормальное общение.

– Вообще вы верите в то, что участницы проекта могут становиться подружками?

– Раньше я не верила, что участницы проекта могут становиться подругами. Но когда ты проводишь с человеком 24/7, спишь в одной постели, постоянно общаешься, то при определенных условиях, если вы открыты друг к другу, можно стать ближе. Вы ведь действительно проводите много времени вместе, и в таких условиях, когда нет других развлечений или занятий, кроме как общаться, это абсолютно естественно. Я не верила, но это так и вышло.

– Вы бы сказали девушкам, если бы у вас был поцелуй с Тереном? Как мы увидели в четвертом выпуске, участницы не зря скрывали это от других, ведь все закончилось скандалом.

– Будь у меня поцелуй с Александром, я сразу бы сказала, потому что, по моему мнению, нет смысла это скрывать. Рано или поздно это все равно станет известно, так что лучше не тянуть и быть откровенными с самого начала.

– На чьей стороне вы были, когда Ксения и Виктория ссорились и обменивались упреками?

– У обеих девушек было много эмоций, и мне кажется, что не совсем корректно становиться на чью-то сторону. Каждая из них была права с определенной стороны, поэтому я не могу сказать, что поддерживала кого конкретно. Это были сложные моменты и я пыталась смотреть на ситуацию с нейтральной точки зрения.