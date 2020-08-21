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У Чорнобилі показали на фото неймовірної краси природу, що відпочиває від людей

Чорнобиль, П'ятниця 21 серпня 2020 16:45
У Чорнобилі показали на фото неймовірної краси природу, що відпочиває від людей
Пейзажі Чорнобиля (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Чорнобилі природа відновлюється і відпочиває без втручання людей

В Чорнобилі показали на фото мальовничі куточки, де природа може сповна відпочити від людей. На опублікованих кадрах річка Ілля - права притока річки Уж, яка своєю чергою впадає в Прип'ять - найбільшу притоку Дніпра.

Свій витік Ілля бере в Гомельській області (Білорусь) і тече по Чорнобильському заповіднику, що в Київській області. Красиві фото з'явилися на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

У Чорнобилі показали на фото неймовірної краси природу, що відпочиває від людей

Річка Ілля в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Довжина річки 48 кілометрів. Ілля тече з північного заходу на південний схід по Наровлянському району (Білорусь), Поліському та Іванківському району. Впадає в річку Уж на північ від покинутого села Бички, що розташоване на кордоні 30-кілометрового периметру Зони відчуження.

Є версія, що саме річка дала Ілля назву селу Іллінці, яке знаходиться в трьох кілометрах.

"Добре природі без людей", - пишуть користувачі мережі.

У Чорнобилі показали на фото неймовірної краси природу, що відпочиває від людей

Природа Чорнобиля відпочиває без людей (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше ми писали, що у Чорнобилі показали смертельно небезпечну тварину, яка добре маскується.

Також повідомлялося, що в Чорнобилі показали родича колібрі, який не вміє ходити по землі.

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