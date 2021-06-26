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Злива в Ялті: за дві години випало близько половини місячної норми опадів

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Ялта, Субота 26 червня 2021 22:47
Злива в Ялті: за дві години випало близько половини місячної норми опадів Фото: за дві години зливи в Ялті випало близько половини місячної норми опадів (скріншот відео)
Автор: Юлія Струк

Цієї суботи за кілька годин в окупованій РФ Ялті випало 19 мм опадів. Норма для червня складає 42 мм.

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на керівника кримського гідрометцентру Тетяну Любецьку.

Раніше кримчан попереджали про сильний дощ, грози, град і вітер у 15-20 м/с до кінця суботи. Злива з грозою тривала у Ялті приблизно дві години, "влада" міста зібрала оперативний штаб.

Так, деякі дороги Ялти під час зливи знову перетворилися на річки, на одній з вулиць потік зніс екскаватор, на в'їздах у місто утворилися пробки.

За словами очевидців, річки вийшли з берегів і підтопили деякі будівлі. Жителі обурюються, що русла до сих пір не вичищені.

Злива торкнулася також курортної Алушти. Глава "адміністрації" міста Галина Огнєва заявила, що серйозних подій не зафіксовано, розмило кілька ґрунтових доріг, вітер повалив одну електроопору.

У Криму з 17 червня діє режим НС через циклон. Спочатку двомісячна норма опадів випала на сході півострова, на наступний день - тримісячна на південному березі.

Нагадаємо, в окупованій Ялті розпочалася сильна злива з грозою і блискавкою. Підконтрольна Росії "влада" розгорнула оперативний штаб.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня через чорноморський циклон Крим охопили потужні зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта виявилися у зоні повеней. В результаті через стихію постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб було евакуйовано. Тоді в Ялті заявили, що подібне було сто років тому.

Крім того, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.

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