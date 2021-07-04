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Повінь в Криму: окупанти повідомили про постраждалих і загиблих

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Симферополь, Неділя 04 липня 2021 17:02
Повінь в Криму: окупанти повідомили про постраждалих і загиблих Фото: у Криму в результаті повені одна людина загинула, ще одна постраждала (twitter.com/rosbaltru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті сильних злив і послідував за цим повені в окупованому Криму загинула одна людина, ще одна постраждала. Також повідомляється про зниклу безвісти жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника "уряду" Криму Євген Кабанов, передає РИА Новости.

Відзначається, що через розгул стихії на південному заході Криму загинула жінка. Обставини її загибелі не уточнюються.

Також представник "уряду" Криму повідомив про одну постраждалу жінку. "Вона знаходиться в лікарні. Ще одна пропала безвісти. Ведуться її пошуки", - додав він.

Нагадаємо, в окупованому Криму 4 червня в результаті сильних злив сталася нова повінь. Підтоплені десятки житлових будинків у ряді районів півострова, включаючи Бахчисарайський і Красногвардійський.

Раніше "влада" оголосила на півострові штормове попередження і небезпечному гідрометеорологічному явищі на річках півострова. Так, у нижній течії річки Бельбек очікується підвищення рівня води на 2-3 метри з її виходом на заплаву в низьких місцях.

Зазначимо, в червні на Крим обрушилися зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта опинилися в зоні повеней. В результаті стихії постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були виселені.

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