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У Криму під загрозою руйнування опинилася стародавня фортеця: усі подробиці

STYLERЖиття    31.05.2019 - 07:23
У Криму під загрозою руйнування опинилася стародавня фортеця: усі подробиці
У Криму руйнується Генуезька фортеця в Судаку (фото: gintur.com)

Генуезька фортеця в Судаку може бути пошкоджена через незаконні роботи

Генуезька фортеця у кримському Судаку може зруйнуватися через зсуви грунту, а також через незаконні роботи, які проводяться на архітектурному пам'ятнику. Про це розповіла генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська, повідомляє "Крим.Реалії".

За словами Куковальської, біля західної стіни фортеці локалізовані два "язика" зсувів, які не контролюються окупаційною владою. Раніше їх рух постійно відстежували українські вчені.

"Після анексії півострова на об'єкті проводяться незаконні і непрофесійні роботи, розвитком ситуації із зсувами ніхто не займається... Ми спостерігаємо там збільшення сейсмічної активності, і існує небезпека", - заявила генеральний директор.

У Криму під загрозою руйнування опинилася стародавня фортеця: усі подробиці

В Криму руйнується Генуезька фортеця в Судаку (фото: wikimedia.org)

Також Неля Куковальська підкреслила, що Україна продовжує займатися питанням внесення Генуезької фортеці в списки пам'яток спадщини ЮНЕСКО. Але без допуску на територію тимчасово окупованого Криму вирішення цього питання проблематичне.

 

Генуезька фортеця розташована на Фортечній горі (висота 157 м), яка також називається Дженевез-Кая ("генуезька скеля" в перекладі з кримсько-татарського). Фортифікаційна споруда будувалася генуезцями як опорний пункт для своєї колонії в північному Причорномор'ї в період з 1371 по 1469 роки.

 

В Криму руйнується Генуезька фортеця в Судаку (фото: facebook.com)

До речі, порожні пляжі в Криму у переддень старту пляжного сезону розсмішили користувачів мережі.

Нагадаємо, екологи розповіли, що відбувається з кримськими курортами і чому там небезпечно відпочивати.

Раніше повідомлялося, що скандальний депутат Нестор Шуфрич на травневі свята відвідав Крим, чим викликав неоднозначну реакцію користувачів мережі.

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