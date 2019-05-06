Залишайся там назавжди: скандальний депутат з'їздив на травневі в окупований Крим

Нестор Шуфрич в окупованому Криму (Колаж РБК-Україна)

Політик вирішив покататися по Криму разом з дружиною

Скандальний депутат Нестор Шуфрич на травневі свята влаштував собі романтичну автомобільну подорож в окупований Крим. Про це повідомили у соціальній мережі Facebook на сторінці "Прес-служба Нестора Шуфрича".

У повідомленні наголошується, що дана поїздка була організована в подарунок дружині депутата. При чому в окупований Крим вони відправилися відразу після того, як посвятили паску і яйця в Києво-Печерській Лаврі.

"Практично прямо з Києво-Печерської Лаври - з пасочкой та писанками, освяченими Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм, - вони виїхали в нашу Ялту, де й провели першу частину вихідних. Переїхали через Чонгар. Нашу частину проїхали за 15 хвилин в одну сторону, і за 12 хвилин назад. На другій стороні прочекали огляд відповідно три і дві з половиною години", - повідомляє прес-служба.

Нестор Шуфрич в окупованому Криму (facebook.com/Прес-служба-Нестора Шуфрича)

Нестор Шуфрич зізнався, що під час поїздки його серце неодноразово стислося, так як він часто проводив час в Криму з батьками в дитинстві і юності.

"Зізнаюся, за три дні в Криму серце стислося не раз. Адже тут пройшли дні мого дитинства з мамою, татом і старшим братом і моєї юності! У Ялті люди впізнавали, посміхалися, віталися. Настрій у людей святковий, хоча у деяких очі трохи сумні. По дорозі додому на заправці і в кафе теж взнавали – підходили, говорили", - цитує слова політика прес-служба.

Скріншот поста (facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрича)

Інформація про те, що український політик відвідав окупований Крим викликала неоднозначну реакцію користувачів мережі.

Заборонити Шуфричу в'їзд в Україну, як французьким дипломатам.

Привіт тим, хто досі не додумався прийняти закон про порядок відвідування окупованих територій державними службовцями і депутатами.

Залишайся там назавжди.

Не можу зрозуміти, як можна народитися в Україні і служити Росії.

Чому не залишився?

Чому в окупований Крим їздити не можна? Крим наш, а красотами Криму нехай інші захоплюються?

Ви справді не розумієте, що робите?

Ми теж їздимо в Сімферополь, у нас діти живуть в Криму.

Нехай їде, і ми скоро поїдемо, адже Крим наш.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські політики влаштували бійку в прямому ефірі.

А також розповідали про те, що дівчина зомліла під час промови Порошенко.