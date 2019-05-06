Залишайся там назавжди: скандальний депутат з'їздив на травневі в окупований Крим

Політик вирішив покататися по Криму разом з дружиною
Скандальний депутат Нестор Шуфрич на травневі свята влаштував собі романтичну автомобільну подорож в окупований Крим. Про це повідомили у соціальній мережі Facebook на сторінці "Прес-служба Нестора Шуфрича".
У повідомленні наголошується, що дана поїздка була організована в подарунок дружині депутата. При чому в окупований Крим вони відправилися відразу після того, як посвятили паску і яйця в Києво-Печерській Лаврі.
"Практично прямо з Києво-Печерської Лаври - з пасочкой та писанками, освяченими Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм, - вони виїхали в нашу Ялту, де й провели першу частину вихідних. Переїхали через Чонгар. Нашу частину проїхали за 15 хвилин в одну сторону, і за 12 хвилин назад. На другій стороні прочекали огляд відповідно три і дві з половиною години", - повідомляє прес-служба.
Нестор Шуфрич в окупованому Криму (facebook.com/Прес-служба-Нестора Шуфрича)
Нестор Шуфрич зізнався, що під час поїздки його серце неодноразово стислося, так як він часто проводив час в Криму з батьками в дитинстві і юності.
"Зізнаюся, за три дні в Криму серце стислося не раз. Адже тут пройшли дні мого дитинства з мамою, татом і старшим братом і моєї юності! У Ялті люди впізнавали, посміхалися, віталися. Настрій у людей святковий, хоча у деяких очі трохи сумні. По дорозі додому на заправці і в кафе теж взнавали – підходили, говорили", - цитує слова політика прес-служба.
Скріншот поста (facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрича)
Інформація про те, що український політик відвідав окупований Крим викликала неоднозначну реакцію користувачів мережі.
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