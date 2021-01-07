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У Криму на Різдво в церквах співали колядки українською мовою

Крим, Четвер 07 січня 2021 13:01
У Криму на Різдво в церквах співали колядки українською мовою
Українські колядки виконали в окупованому Криму (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В окупованому Криму на святкових службах з нагоди Різдва виконували українські колядки та щедрівки. Церковні хори виконали саму популярну мелодію – "Щедрик" композитора Миколи Леонтовича.

Як повідомляє кореспондент "Крим. Реалії", в Севастополі, в центральному Покровському соборі півчі дали цілий концерт українською мовою. Вони почали з "Щедрика", потім заспівали відому колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю", потім "Нова радість стала", "Пречиста Діва сина породила", "На небі зірка" та "Тиха ніч, свята ніч".

Традиційні різдвяні колядки українською мовою прозвучали також і в інших храмах Севастополя.

Варто відзначити, що такі різдвяні концерти в окупованому Криму проводять щорічно. Щедрівки та колядки виконують не тільки півчі на церковних хорів, а й діти з недільних шкіл. За даними видання, діти в Криму також ходять колядувати та співають українські пісні.

Архівне відео виконання знаменитої колядки "Щедрик"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що знамениту українську колядку "Щедрик" виконали на вершині гір. Неймовірне виконання здійснили музиканти з Азербайджану. Для зйомки ролика вони використовували старовинні азербайджанські музичні інструменти.

А також розповідали про те, що військовий хор ВПС США виконав "Щедрик" і цей виступ пробирає слухачів "до мурашок".

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