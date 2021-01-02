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У Криму зник красивий водоспад: з'явилися сумні фото

Крим, Субота 02 січня 2021 17:45
У Криму зник красивий водоспад: з'явилися сумні фото
Водоспад (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Тимчасово анексований Крим позбувся ще одного природного надбання. Проблема з водою вже знищила десятки озер на півострові, серед яких були "паломницькі місця туристів. Нещодавно стало відомо, що на межі зникнення знаходиться відомий водоспад Су-Учхан.

У Криму на поточний момент також майже повністю пересохли Туфів майданчик і схили гори Базар-Оба в урочищі Кизил-Коба. Як за час російської окупації змінився водоспад Су-Учхан, розповідає "Крим.Реалії".

У Криму зник красивий водоспад: з'явилися сумні фото

У Криму зник красивий водоспад: з'явилися сумні фото

Як виглядав водоспад Су-Учхан до посухи (фото: wikipedia.org)

Зараз на місці колись популярного і красивого водоспаду Су-Учхан видніються поодинокі струмочки тільки в декількох місцях на покритих мохом брилах. Падаюча вода або Су-Учхан є частиною верхньої течії річки Кизилкобинки, витік якої розташований в глибині знаменитих кримських Червоних печер (Кизил-Коба). Колись річка потужними струменями падала з 25-метрової висоти зі схилу гори Базар-Оба. Зараз же водоспад сильно зменшився, а сама річка обміліла.

Видання підкреслює, що цей водоспад був особливо популярний серед туристів і вважався однією з визначних пам'яток ладшафтно-рекреаційного парку "Урочища Кизил-Коба".

У Криму зник красивий водоспад: з'явилися сумні фотоУ Криму зник красивий водоспад: з'явилися сумні фото

У Криму зник красивий водоспад: з'явилися сумні фото

Що сталося з водоспадом Су-Учхан (фото: krymr.com)

Річка Кизилкобинка, яка володіла раніше приголомшливими водоспадами, становить найдовшу річку в Криму Салгир.

Як ми писали раніше, Альмінське водосховище, яке розташоване в Бахчисарайському районі окупованого Криму, продовжує гинути. Запаси води залишилися на рівні 21%.

Раніше в Криму пересохло стратегічно важливе Аянське водосховище, яке було джерелом води для Сімферополя.

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