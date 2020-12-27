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У Криму висихає одне з найстаріших водосховищ

Крим, Неділя 27 грудня 2020 16:46
У Криму висихає одне з найстаріших водосховищ
Альмінське водосховище в Криму (фото: twitter.com/KrimRt)
Автор: Роман Мирончук

Альмінське водосховище, яке розташоване в Бахчисарайському районі окупованого Криму, продовжує гинути. Запаси води залишилися на рівні 21%.

Про це повідомляє блогер під псевдонімом RoksolanaToday&КрымUA на своїй сторінці в Twitter.

У Криму висихає одне з найстаріших водосховищ

Альмінське водосховище в Криму (фото: twitter.com/KrimRt)

Альмінське водосховище вважається одним з найстаріших на території півострова. Його площа дзеркала становить 86,8 га, а площа водозбору - 300 квадратних кілометрів. Водосховище заповнюється водами річки Альма по каналу довжиною 5 км.

У Криму висихає одне з найстаріших водосховищ

Альмінське водосховище в Криму (фото: twitter.com/KrimRt)

Місцева "влада" своїми діями довела до того, що Альмінське водосховище знаходиться на межі зникнення, оскільки тут до середини грудня 2020 року залишилося всього 1,3 млн м3 водних запасів (менше ніж 21%).

У Криму висихає одне з найстаріших водосховищ

Альмінське водосховище в Криму (фото: twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, у Криму знайшли нове джерело води на півострові і збираються побудувати там новий водозабір. Зокрема, на річці Бельбек у Севастополі. Місцеві жителі вважають, що поспіх у спорудженні може призвести до проблем з водою для них.

Будівництво водозабірних споруд проходить між селами Далеке і Верхньосадове. Варто зазначити, що там працюють підрозділи Міністерства оборони Росії.

Раніше в Криму пересохло стратегічно важливе Аянське водосховище, яке було джерелом води для Сімферополя.

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