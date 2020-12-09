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У Криму пересохло стратегічне водосховище: залишилася калюжка

Крим, Середа 09 грудня 2020 10:11
У Криму пересохло стратегічне водосховище: залишилася калюжка
У Криму пересохло Аянське водосховище під Сімферополем (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Криму пересохло стратегічно важливе Аянське водосховище, яке було джерелом води для столиці окупованого півострова - Сімферополя.

Так, з'явилися сумні фото розтрісканої пустелі і калюжки, які тепер лише нагадують про велике водосховище. Кадри розмістив блогер RoksolanaToday & КрымUA в Twitter.

"Аянське водосховище, Сімферополь звідси "пив", ну що - все сушіть весла, заверніться в простирадло і повзіть на Абдал зі свох "человековейніков", балалайки. Ну, а жити хочете - за міст. Там річки у вас, озера та інша байда... - пише блогер і додає. - Не уявляю навіть, що ми переживемо перед поверненням в Україну".

У Криму пересохло стратегічне водосховище: залишилася калюжкаУ Криму пересохло стратегічне водосховище: залишилася калюжка

В Криму пересохло Аянське водосховище під Сімферополем (фото: twitter.com/KrimRt)

У коментарях користувачі іронізують над ситуацією.

  • "У Сімферополі заборонили мити руки перед обідом.
  • Опріснюйте, товариші, опріснюйте.
  • У них Дон обмілів, їм нікуди повзти цим господарникам.
  • Сибір наш!" - пишуть фоловери.

Зазначимо, що скандально відома Наталія Поклонська навіть звернулася до мільярдера і винахідника Ілона Маска через критичну ситуацію з водою на півострові.

Раніше ми писали, що в Криму воду для людей хочуть качати з озера, яке раніше призначалося для зберігання відходів.

Також повідомлялося, що на півострові будували водовід і натрапили на 5000-літнє поселення.

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