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В Крыму исчез красивейший водопад: появились печальные фото

Крым, Суббота 02 января 2021 17:45
В Крыму исчез красивейший водопад: появились печальные фото
Водопад (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Временно аннексированный Крым лишился еще одного природного достояния. Проблема с водой уже уничтожила десятки озер на полуострове, среди которых были "паломнические" места туристов. Недавно стало известно, что на грани исчезновения находится известный водопад Су-Учхан.

В Крыму на текущий момент также почти полностью пересохли Туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кизил-Коба. Как за время российской оккупации изменился водопад Су-Учхан, рассказывает "Крым.Реалии".

В Крыму исчез красивейший водопад: появились печальные фото

В Крыму исчез красивейший водопад: появились печальные фото

Как выглядел водопад Су-Учхан до засухи (фото: wikipedia.org)

Сейчас на месте некогда популярного и красивого водопада Су-Учхан виднеются единичные ручейки только в нескольких местах на замшелых валунах. Падающая вода или Су-Учхан является частью верхнего течения реки Кизилкобинка, исток которой расположен в глубине знаменитых крымских Красных пещер (Кизил-Коба). Некогда река мощными струями падала с 25-метровой высоты со склона горы Базар-Оба. Сейчас же водопад сильно уточнился, а сама река – обмелела.

Издание подчеркивает, что этот водопад был особенно популярен среди туристов и считался одной из достопримечательностей ладшафтно-рекреационного парка "Урочище Кизил-Коба".

В Крыму исчез красивейший водопад: появились печальные фотоВ Крыму исчез красивейший водопад: появились печальные фото

В Крыму исчез красивейший водопад: появились печальные фото

Что случилось с водопадом Су-Учхан (фото: krymr.com)

Река Кизилкобинка, которая обладала ранее потрясающими водопадами, составляет самую длинную реку в Крыму Салгир.

Как мы писали ранее, Альминское водохранилище, которое расположено в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма, продолжает погибать. Запасы воды остались на уровне 21%.

Ранее в Крыму пересохло стратегически важное Аянское водохранилище, которое было источником воды для Симферополя.

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