Росія запустила перший поїзд по Кримському мосту

Фото: Кримський міст (most.life)

Поїзд було запущено у тестовому режимі

Росія запустила по Кримському мосту перший дизельний поїзд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На кадрах відеозапису, який зняв користувач YouTube, видно як рухається поїзд, що складається з двох вагонів. На записі відображений в тому числі момент, коли поїзд проїжджає арку Кримського моста.

Як зазначається у повідомлення, першими пасажирами поїзда стали голова ради директорів генерального підрядника будівництва моста - ТОВ "Стройгазмонтаж" і власник ТОВ "СГМ-Міст" Аркадій Ротенберг, керівники будівництва моста та журналісти федеральних ЗМІ.

Як повідомляло РБК-України, у Росії раніше анонсували запуск тестового поїзда по Керченському мосту. Планувалося, що перший пасажирський поїзд проїде вже в грудні. Також повідомлялося, що поїзди будуть курсувати з 11 російських міст.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій виступало з ініціативою застосувати санкції до осіб, які були залучені в процес незаконного будівництва Керченського мосту в окупованому Криму.