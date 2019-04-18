ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В РФ анонсували запуск пробного поїзду по Керченському мосту

Новини » Політика    18.04.2019 - 19:14
В РФ анонсували запуск пробного поїзду по Керченському мосту
Ілюстративне фото (most.life)

Пробний поїзд планується запустити у серпні-вересні поточного року

Пробний залізничний поїзд Керченським мостом, який з'єднує РФ із окупованим Кримом, планується в серпні-вересні цього року. Про це пишуть "Крим.Реалії"

Відповідну заяву зробив заступник голови російського уряду Криму Михайло Селезньов, під час виступу на "Ялтинському економічному форумі".

"Перше полотно з боку Тамані і з боку Криму мостом прокладено... Розкрию маленьку таємницю, в серпні-вересні буде здійснено перший пробний рух Керченського мосту для того, щоб відрегулювати всі процеси. Початок сполучення, як і планувалося, відбудеться в грудні", - сказав Селезньов.

Начальник дирекції з обслуговування пасажирів "Кримської залізниці" Володимир Резніченко стверджує, що перший пасажирський потяг проїде споруджуваним Керченським мостом 8 грудня. Продаж квитків на поїзди, які йдуть на півострів, відкриється у вересні. Передбачається, що поїзди курсуватимуть з 11 російських міст.

Раніше повідомлялося, що з боку Керчі (окупований Крим) на залізничній частини Керченського мосту почали укладати рейки

РБК-Україна писало, що Україна висловила протест в Міжнародній морській організації (ІМО) у зв’язку з протиправним будівництвом та відкриттям РФ мосту через Керченську протоку.

УЗ відкриває пряме сполучення між Дніпром і Перемишлем У РФ опублікували список заборонених для ввезення з України товарів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Керченский мостРосійська Федераціяпоезд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся