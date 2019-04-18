В РФ анонсували запуск пробного поїзду по Керченському мосту

Ілюстративне фото (most.life)

Пробний поїзд планується запустити у серпні-вересні поточного року

Пробний залізничний поїзд Керченським мостом, який з'єднує РФ із окупованим Кримом, планується в серпні-вересні цього року. Про це пишуть "Крим.Реалії".

Відповідну заяву зробив заступник голови російського уряду Криму Михайло Селезньов, під час виступу на "Ялтинському економічному форумі".

"Перше полотно з боку Тамані і з боку Криму мостом прокладено... Розкрию маленьку таємницю, в серпні-вересні буде здійснено перший пробний рух Керченського мосту для того, щоб відрегулювати всі процеси. Початок сполучення, як і планувалося, відбудеться в грудні", - сказав Селезньов.

Начальник дирекції з обслуговування пасажирів "Кримської залізниці" Володимир Резніченко стверджує, що перший пасажирський потяг проїде споруджуваним Керченським мостом 8 грудня. Продаж квитків на поїзди, які йдуть на півострів, відкриється у вересні. Передбачається, що поїзди курсуватимуть з 11 російських міст.

Раніше повідомлялося, що з боку Керчі (окупований Крим) на залізничній частини Керченського мосту почали укладати рейки.

РБК-Україна писало, що Україна висловила протест в Міжнародній морській організації (ІМО) у зв’язку з протиправним будівництвом та відкриттям РФ мосту через Керченську протоку.