Том Круз повернув всі свої "Золоті глобуси" на знак протесту: деталі скандалу

Том Круз повернув свої три нагороди " Золотий глобус " на тлі суперечок, що тривають навколо Голлівудської асоціації іноземної преси (HFPA).

У чому суть скандалу

Відзначається, що актор висловив протест проти відсутності расової різноманітності серед членів журі gремії.

Справа в тому, що нещодавно видання Los Angeles Times повідомило, що серед 87 членів HFPA немає жодного чорношкірого журналіста.

Минулого тижня члени HFPA проголосували за прийняття пропозиції про реформи, спрямовані на вирішення проблеми відсутності різноманітності та інших етичних проблем, однак великі компанії в Голлівуді назвали ці реформи недостатніми.

Американська медіакомпанія NBC, яка традиційно вела трансляцію церемонії вручення премії, оголосила, що не транслюватиме шоу в 2022 році.

"Ми як і раніше вважаємо, що HFPA прагне до значної реформи. Однак зміна такого масштабу вимагає часу і зусиль, і ми твердо впевнені, що HFPA потрібен час, щоб зробити це правильно", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, Том Круз отримав "Золотий глобус" за кращу чоловічу роль в 1990 році за фільм "Народжений четвертого липня" і в 1997 році за роль у фільмі "Джеррі Магуайр", а також нагороду за кращу чоловічу роль другого плану в 2000 році за фільм "Магнолія".

Фото: Том Круз (nstagram.com/tomcruise)