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Том Круз вернул все свои "Золотые глобусы" в знак протеста: детали скандала

Новина українською → США, Вторник 11 мая 2021 16:55
Том Круз вернул все свои "Золотые глобусы" в знак протеста: детали скандала Фото: Том Круз отказался от наград "Золотой глобус" (instagram.com/tomcruise)
Автор: Styler

Том Круз вернул свои три награды "Золотой глобус" на фоне споров, продолжающихся вокруг Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA).

Об этом пишет авторитетное американское издание The Hollywood Reporter.

В чем суть скандала

Отмечается, что актер выразил протест против отсутствия расового разнообразия среди членов жюри премии.

Дело в том, что недавно издание Los Angeles Times сообщило, что среди 87 членов HFPA нет ни одного чернокожего журналиста.

На прошлой неделе члены HFPA проголосовали за принятие предложения о реформах, направленных на решение проблемы отсутствия разнообразия и других этических проблем, однако крупные компании в Голливуде назвали эти реформы недостаточными.

Американская медиакомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии, объявила, что не будет транслировать шоу в 2022 году.

"Мы по-прежнему считаем, что HFPA стремится к значительной реформы. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что HFPA нужно время, чтобы сделать это правильно", - говорится в заявлении компании.

Напомним, Том Круз получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в 1990 году за фильм "Рожденный четвертого июля" и в 1997 году за роль в фильме "Джерри Магуайр", а также награду за лучшую мужскую роль второго плана в 2000 году за фильм "Магнолия".

Том Круз вернул все свои &quot;Золотые глобусы&quot; в знак протеста: детали скандалаТом Круз вернул все свои &quot;Золотые глобусы&quot; в знак протеста: детали скандалаТом Круз вернул все свои &quot;Золотые глобусы&quot; в знак протеста: детали скандала

Фото: Том Круз (nstagram.com/tomcruise)

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