Том Круз вернул все свои "Золотые глобусы" в знак протеста: детали скандала
Том Круз вернул свои три награды "Золотой глобус" на фоне споров, продолжающихся вокруг Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA).
Об этом пишет авторитетное американское издание The Hollywood Reporter.
В чем суть скандала
Отмечается, что актер выразил протест против отсутствия расового разнообразия среди членов жюри премии.
Дело в том, что недавно издание Los Angeles Times сообщило, что среди 87 членов HFPA нет ни одного чернокожего журналиста.
На прошлой неделе члены HFPA проголосовали за принятие предложения о реформах, направленных на решение проблемы отсутствия разнообразия и других этических проблем, однако крупные компании в Голливуде назвали эти реформы недостаточными.
Американская медиакомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии, объявила, что не будет транслировать шоу в 2022 году.
"Мы по-прежнему считаем, что HFPA стремится к значительной реформы. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что HFPA нужно время, чтобы сделать это правильно", - говорится в заявлении компании.
Напомним, Том Круз получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в 1990 году за фильм "Рожденный четвертого июля" и в 1997 году за роль в фильме "Джерри Магуайр", а также награду за лучшую мужскую роль второго плана в 2000 году за фильм "Магнолия".
Фото: Том Круз (nstagram.com/tomcruise)
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