У США назвали переможців премії "Золотий глобус"
Престижна американська кінопремія "Золотий глобус" відбулася 28 лютого в США в онлайн-форматі. Це сталося вперше за всю історію через пандемію коронавірусу. Церемонія транслювалася з Нью-Йорка і Лос-Анджелеса.
Переможців обирали у 25 номінаціях. Самі номінанти включалися онлайн із своїх будинків.
Переможцями 78-й церемонії в певних номінаціях стали:
Краща драма:
- "Батько";
- "Манк";
- "Земля кочівників" — переможець.
- "Дівчина, що подає надії";
- "Суд над чиказькою сімкою".
Краща комедія або мюзикл:
- "Борат 2" — переможець.
- "Гамільтон";
- "Мьюзік";
- "Зависнути в Палм-Спрінгс";
- "Випускний".
Кращий актор в драматичному фільмі:
- Різ Ахмед ("Звуки металу");
- Чедвік Боузман (Ма Рейні: Мати блюзу") — переможець.
- Ентоні Хопкінс ("Батько");
- Гарі Олдман ("Манк");
- Тахар Рахім ("Мавританець").
Френсіс Макдорманд у фільмі «Земля кочівників» (Скріншот)
Краща актриса в драматичному фільмі:
- Кері Малліган ("Дівчина, що подає надії");
- Френсіс Макдорманд ("Земля кочівників");
- Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки");
- Віола Девіс ("Ма Рейні: Мати блюзу");
- Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Холідей") — переможець.
Кращий режисер:
- Емеральд Феннел ("Дівчина, що подає надії");
- Девід Фінчер ("Манк");
- Хлоя Чжао ("Земля кочівників") — переможець.
- Реджина Кінг ("Одна ніч в Майямі");
- Аарон Соркін ("Суд над чиказькою сімкою").
Кращий сценарій:
- Аарон Соркін ("Суд над чиказькою сімкою") — переможець.
- Хлоя Чжао ("Земля кочівників");
- Флоріан Зеллер і Крістофер Хемптон ("Батько");
- Джек Фінчер ("Манк");
- Емеральд Феннел ("Дівчина, що подає надії").
Кращий актор в комедії або мюзиклі:
- Саша Барон Коен ("Борат 2") — переможець.
- Лін-Мануель Міранда ("Гамільтон");
- Дев Патель ("Історія Девіда Копперфілда");
- Джеймс Корден ("Випускний");
- Енді Семберг ("Зависнути в Палм-Спрінгс").
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Краща актриса в комедії або мюзиклі:
- Марія Бакалова ("Борат 2");
- Кейт Хадсон ("Мьюзік");
- Мішель Пфайффер ("Піти не попрощавшись");
- Розамунд Пайк ("Аферистка") — переможець.
- Аня Тейлор-Джой ("Емма").
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Краща чоловіча роль другого плану:
- Саша Барон Коен ("Суд над чиказькою сімкою");
- Деніел Калуя ("Юда і чорний месія") — переможець.
- Джаред Лето ("Диявол у деталях");
- Білл Мюррей ("Остання крапля");
- Леслі Одом-молодший ("Одна ніч в Майямі").
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Краща жіноча роль другого плану:
- Гленн Клоуз ("Елегія Хіллбіллі");
- Олівія Колман ("Батько");
- Джоді Фостер ("Мавританець") — переможець.
- Аманда Сейфрейд ("Манк");
- Хелен Зенгель ("Новини з усіх кінців світу").
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Кращий анімаційний фільм:
- "Сімейка Крудс: Новосілля";
- "Вперед";
- "Подорож на Місяць";
- "Душа" — переможець.
- "Легенда про вовків".
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Кращий драматичний серіал:
- "Мандалорец";
- "Корона" — переможець.
- "Країна Лавкрафта";
- "Озарк";
- "Ретчед".
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Кращий комедійний серіал:
- "Емілі в Парижі";
- "Тед Ласо";
- "Бортпровідниця";
- "Шиттс-Крик" — переможець.
- "Велика".
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Кращий міні-серіал або телефільм:
- "Нормальні люди";
- "Хід королеви" — переможець.
- "Відіграти назад";
- "Голос змін";
- "Неортодоксальна".
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Кращий актор в драматичному серіалі:
- Джейсон Бейтман ("Озарк");
- Джош Про'Коннор ("Корона") — переможець.
- Боб Оденкерк ("Краще телефонуйте Солу");
- Меттью Різ ("Перрі Мейсон");
- Аль Пачіно ("Мисливці").
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Краща актриса в драматичному серіалі:
- Олівія Колман ("Корона");
- Джоді Комер ("Вбиваючи Єву");
- Емма Корін ("Корона") — переможець.
- Лора Лінні ("Озарк");
- Сара Полсон ("Ретчед").Саша Барон Коен у фільмі "Борат 2" (Скріншот)
- Кращий актор в комедійному серіалі:
- Дон Чідл ("Чорний понеділок");
- Ніколас Холт ("Велика");
- Юджин Леві ("Шиттс Крик");
- Джейсон Судейкіс ("Тед Ласо") — переможець.
- Рамі Юссеф ("Рамі").
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Краща актриса в комедійному серіалі:
- Лілі Коллінз ("Емілі в Парижі");
- Кейлі Куоко ("Прокуратура");
- Елль Фаннінг ("Велика»);
- Джейн Леві ("Незвичайний плейлист Зоуі");
- Кетрін о'хара ("Шиттс-Крик") — переможець.
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Краща актриса в міні-серіалі:
- Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви") — переможець.
- Шира Хаас ("Неортодоксальна");
- Ніколь Кідман ("Відіграти назад");
- Кейт Бланшетт ("Місіс Америка");
- Дейзі Едгар-Джонс ("Нормальні люди").
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Кращий актор в телефільмі або міні-серіалі:
- Брайан Кренстон ("Ваша честь");
- Джефф Деніелс ("Правило Комі");
- Ітан Хоук ("Птах доброго господа");
- Марк Руффало ("Я знаю, що це правда") — переможець.
- Х'ю Грант ("Відіграти назад").
Краща чоловіча роль другого плану в серіалі:
- Джон Бойега ("Голос змін") — переможець.
- Брэндан Глісон ("Правило Комі");
- Ден Леві ("Шиттс-Крик");
- Джим Парсонс ("Голлівуд");
- Дональд Сазерленд ("Відіграти назад").
Краща жіноча роль другого плану в серіалі:
- Джилліан Андерсон ("Корона") — переможець.
- Хелена Бонем-Картер ("Корона");
- Джулія Гарнер ("Озарк");
- Енні Мерфі ("Шиттс-Крик");
- Синтія Ніксон ("Ретчед").
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