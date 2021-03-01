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У США назвали переможців премії "Золотий глобус"

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 08:32
У США назвали переможців премії "Золотий глобус" У США оголосили переможців премії "Золотий глобус 2021" (фото:Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Престижна американська кінопремія "Золотий глобус" відбулася 28 лютого в США в онлайн-форматі. Це сталося вперше за всю історію через пандемію коронавірусу. Церемонія транслювалася з Нью-Йорка і Лос-Анджелеса.

Переможців обирали у 25 номінаціях. Самі номінанти включалися онлайн із своїх будинків.

Переможцями 78-й церемонії в певних номінаціях стали:

Краща драма:

  • "Батько";
  • "Манк";
  • "Земля кочівників" — переможець.
  • "Дівчина, що подає надії";
  • "Суд над чиказькою сімкою".

Краща комедія або мюзикл:

  • "Борат 2" — переможець.
  • "Гамільтон";
  • "Мьюзік";
  • "Зависнути в Палм-Спрінгс";
  • "Випускний".

Кращий актор в драматичному фільмі:

  • Різ Ахмед ("Звуки металу");
  • Чедвік Боузман (Ма Рейні: Мати блюзу") — переможець.
  • Ентоні Хопкінс ("Батько");
  • Гарі Олдман ("Манк");
  • Тахар Рахім ("Мавританець").

У США назвали переможців премії &quot;Золотий глобус&quot;Френсіс Макдорманд у фільмі «Земля кочівників» (Скріншот)

Краща актриса в драматичному фільмі:

  • Кері Малліган ("Дівчина, що подає надії");
  • Френсіс Макдорманд ("Земля кочівників");
  • Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки");
  • Віола Девіс ("Ма Рейні: Мати блюзу");
  • Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Холідей") — переможець.

Кращий режисер:

  • Емеральд Феннел ("Дівчина, що подає надії");
  • Девід Фінчер ("Манк");
  • Хлоя Чжао ("Земля кочівників") — переможець.
  • Реджина Кінг ("Одна ніч в Майямі");
  • Аарон Соркін ("Суд над чиказькою сімкою").

Кращий сценарій:

  • Аарон Соркін ("Суд над чиказькою сімкою") — переможець.
  • Хлоя Чжао ("Земля кочівників");
  • Флоріан Зеллер і Крістофер Хемптон ("Батько");
  • Джек Фінчер ("Манк");
  • Емеральд Феннел ("Дівчина, що подає надії").

Кращий актор в комедії або мюзиклі:

  • Саша Барон Коен ("Борат 2") — переможець.
  • Лін-Мануель Міранда ("Гамільтон");
  • Дев Патель ("Історія Девіда Копперфілда");
  • Джеймс Корден ("Випускний");
  • Енді Семберг ("Зависнути в Палм-Спрінгс").

  • Краща актриса в комедії або мюзиклі:

  • Марія Бакалова ("Борат 2");
  • Кейт Хадсон ("Мьюзік");
  • Мішель Пфайффер ("Піти не попрощавшись");
  • Розамунд Пайк ("Аферистка") — переможець.
  • Аня Тейлор-Джой ("Емма").

  • Краща чоловіча роль другого плану:

  • Саша Барон Коен ("Суд над чиказькою сімкою");
  • Деніел Калуя ("Юда і чорний месія") — переможець.
  • Джаред Лето ("Диявол у деталях");
  • Білл Мюррей ("Остання крапля");
  • Леслі Одом-молодший ("Одна ніч в Майямі").

  • Краща жіноча роль другого плану:

  • Гленн Клоуз ("Елегія Хіллбіллі");
  • Олівія Колман ("Батько");
  • Джоді Фостер ("Мавританець") — переможець.
  • Аманда Сейфрейд ("Манк");
  • Хелен Зенгель ("Новини з усіх кінців світу").

  • Кращий анімаційний фільм:

  • "Сімейка Крудс: Новосілля";
  • "Вперед";
  • "Подорож на Місяць";
  • "Душа" — переможець.
  • "Легенда про вовків".

  • Кращий драматичний серіал:

  • "Мандалорец";
  • "Корона" — переможець.
  • "Країна Лавкрафта";
  • "Озарк";
  • "Ретчед".

  • Кращий комедійний серіал:

  • "Емілі в Парижі";
  • "Тед Ласо";
  • "Бортпровідниця";
  • "Шиттс-Крик" — переможець.
  • "Велика".

  • Кращий міні-серіал або телефільм:

  • "Нормальні люди";
  • "Хід королеви" — переможець.
  • "Відіграти назад";
  • "Голос змін";
  • "Неортодоксальна".

  • Кращий актор в драматичному серіалі:

  • Джейсон Бейтман ("Озарк");
  • Джош Про'Коннор ("Корона") — переможець.
  • Боб Оденкерк ("Краще телефонуйте Солу");
  • Меттью Різ ("Перрі Мейсон");
  • Аль Пачіно ("Мисливці").

  • Краща актриса в драматичному серіалі:

  • Олівія Колман ("Корона");
  • Джоді Комер ("Вбиваючи Єву");
  • Емма Корін ("Корона") — переможець.
  • Лора Лінні ("Озарк");
  • Сара Полсон ("Ретчед").У США назвали переможців премії &quot;Золотий глобус&quot;Саша Барон Коен у фільмі "Борат 2" (Скріншот)
  • Кращий актор в комедійному серіалі:
  • Дон Чідл ("Чорний понеділок");
  • Ніколас Холт ("Велика");
  • Юджин Леві ("Шиттс Крик");
  • Джейсон Судейкіс ("Тед Ласо") — переможець.
  • Рамі Юссеф ("Рамі").

  • Краща актриса в комедійному серіалі:

  • Лілі Коллінз ("Емілі в Парижі");
  • Кейлі Куоко ("Прокуратура");
  • Елль Фаннінг ("Велика»);
  • Джейн Леві ("Незвичайний плейлист Зоуі");
  • Кетрін о'хара ("Шиттс-Крик") — переможець.

  • Краща актриса в міні-серіалі:

  • Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви") — переможець.
  • Шира Хаас ("Неортодоксальна");
  • Ніколь Кідман ("Відіграти назад");
  • Кейт Бланшетт ("Місіс Америка");
  • Дейзі Едгар-Джонс ("Нормальні люди").

  • Кращий актор в телефільмі або міні-серіалі:

  • Брайан Кренстон ("Ваша честь");
  • Джефф Деніелс ("Правило Комі");
  • Ітан Хоук ("Птах доброго господа");
  • Марк Руффало ("Я знаю, що це правда") — переможець.
  • Х'ю Грант ("Відіграти назад").

Краща чоловіча роль другого плану в серіалі:

  • Джон Бойега ("Голос змін") — переможець.
  • Брэндан Глісон ("Правило Комі");
  • Ден Леві ("Шиттс-Крик");
  • Джим Парсонс ("Голлівуд");
  • Дональд Сазерленд ("Відіграти назад").

Краща жіноча роль другого плану в серіалі:

  • Джилліан Андерсон ("Корона") — переможець.
  • Хелена Бонем-Картер ("Корона");
  • Джулія Гарнер ("Озарк");
  • Енні Мерфі ("Шиттс-Крик");
  • Синтія Ніксон ("Ретчед").

Як ми раніше писали, помер легендарний музикант Чик Коріа, він був володарем 23 премій "Греммі"

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