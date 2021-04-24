Українці-володарі премії Оскар: їхні імена соромно не знати!

Пройтися червоною доріжкою вже неймовірна причина для гордості, побувати в списку номінантів на премію Оскар - ще велика честь. А отримати заповітну статуетку - це справжня світова популярність!

Думаєте, що за історію незалежної України, наші громадяни жодного разу не отримували Оскар? Але це не зовсім так! Так, поряд з великими зірками кінематографа заповітну нагороду отримували і українці.

Анатолій Кокуш

У 2006 році наша українська скарбничка поповнилася відразу двома нагородами: українець Анатолій Кокуш отримав дві інженерно-технічної нагороди американської Кіноакадемії. Але про це по порядку.

Фото: Анатолій Кокуш зі своїми Оскарами (leonidkonovalov.ru)

Анатолій працював інженером-конструктором на кіностудії ім. Довженка в Києві. Ще в 80-х роках він разом з колегами почав роботу над ідеєю "авторобота" - чотириметрового крана, що монтується на даху будь-якого авто. Камера на такому крані могла плавно обертатися на 360 градусів навколо автомобіля, що рухається на великій швидкості, була б огороджена від зовнішніх коливань. Паралельно йшла розробка спеціальних довгих кранів з вильотом стріли до 25 м, які дозволили знімати складні сцени в масштабних декораціях.

У 1990 році Анатолій Якимович заснував власну компанію "Фільмотехнік". Фінансів не вистачало, але колеги брали участь у всіх спеціалізованих міжнародних виставках. На одній з таких виставок до них підійшов представник режисера Джеймса Кемерона. Йому дуже сподобалася техніка на стенді. Так обладнання Анатолія і потрапило в багатомільйонний проект "Титанік". Пам'ятаєте момент, коли герої Кейт Вінслет і Леонардо ДіКапріо "летять" на носі корабля? Ось цей кадр і багато інших знімалися за допомогою обладнання українця!



Його винаходи виявилися затребуваними за кордоном - там нічого подібного на той момент не було. Режисери не могли натішитися, що нарешті у них вийде розмістити камеру в самих недоступних місцях.

Протягом наступних десяти років за допомогою українського обладнання було знято вже безліч голлівудських фільмів. Можна згадати карколомні кадри з "Бетмена", "Трої", "12 друзів Оушена", "Війни світів", "Форсажу", "Людей Ікс", "Гаррі Поттера", "Місії нездійсненної" та інших. Їх би не було, якби не українець Анатолій Кокуш.

У 2005 році на черговій виставці в Лос-Анджелесі до Анатолія підійшли члени технічної ради Кіноакадемії і сказали, що рекомендують його на здобувача технічного Оскара. А через рік українець отримав у Голлівуді аж два Оскари: один за операторський кран з панорамною головкою, а другий за крани серії "Каскад".

Так через 20 років його помітили в Україні та Голлівуді! Після цього зняли ще багато фільмів ("Гоббіт", "Зоряні війни" та інші), а все завдяки українській техніці.

Зараз компанія "Фільмотехнік" і сам Кокуш продовжують працювати в Україні, на території кіностудії ім. Довженка.

Варвара Каринська

Варто відзначити, що багато українців отримували статуетки, правда, маючи при цьому американський паспорт. Наприклад, ще в 1949-му Оскар отримала художниця і модельєр - харків'янка Варвара Каринська, яка створювала костюми для фільму Віктора Флемінга "Жанна Д'Арк".

До 40 років Каринська жила в Харкові. Але в 1920-х вона поїхала в Париж, де стала створювати костюми для балету за ескізами Сальвадора Далі і Марка Шагала. Потім вона переїжджає в Америку і швидко завойовує Голлівуд. Шила для Марлен Дітріх, Вів'єн Лі, Інгрід Бергман... Без чудесних рук Варвари Андріївни обійтися не могли і називали її "швидкою допомогою". Було таке, що пора починати зйомки, але готове плаття погано сидить, і Каринська могла це дуже швидко виправити. Прямо на знімальному майданчику могла створити з підручних засобів костюми, які приводили всіх у захват.

Фото: Варвара Каринська (imdb.com)

Ну а костюми для фільму "Жанна Д'Арк" вразили оскарівське журі. І коли тендітна жінка піднялася на сцену за статуеткою, то разом з нею встав весь зал.

До речі, також Варвара була номінована на Оскар за костюми до фільму-балету "Ганс Крістіан Андерсен".

Джек Пеланс

У 1992 році за роль другого плану в комедії про ковбоїв "Міські піжони" Оскар отримав один відомий актор Голлівуду - Джек Пеланс. На церемонії він виголосив промову і заявив, що його звуть Володимир і справжнє прізвище Палагнюк.

А коли почав віджиматися на одній руці прямо на сцені, весь зал аплодував стоячи!



На історичну батьківщину Палагнюк вперше приїхав в 1996 році. Був знайомий з багатьма режисерами. Захоплювався українською історією, розмовляв українською мовою і мріяв про роль гетьмана Івана Мазепи. Хоча найбільшою мрією була роль Тараса Бульби.

Євген Мамут

Ще один харків'янин Євген Мамут отримав в 1988 році технічний Оскар за ефект Гумки для фільму "Хижак" з Арнольдом Шварценегером.



Випускник ХПІ в 1970-х був частим гостем у Палаці студентів, де знаходилася Аматорська кіностудія. У США Мамут емігрував на початку 1980-х. За чверть століття Євгену вдалося докласти руку до створення спецефектів у багатьох картинах, серед яких "леді-яструб", "Брудні танці", "Матриця" і десятки інших.

Квітка Цісик

Один з найвагоміших Оскарів у скарбницю української гордості принесла ікона світового вокалу - співачка Квітка Цісик.

Дівчина народилася в Америці, але Українська мова і пісні завжди звучали в її родині. Саме Цісик виконала саундтрек до фільму "Ти - світло мого життя" (у фільмі пісню виконує героїня Діді Конн). І ця пісня настільки зворушила мільйони сердець, що в 1978 році кіноакадеміки назвали її найкращою піснею року.

Сама Квітка говорила, що хоч співала вона англійською мовою - душу вкладала українську.



Додамо, що церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде спостерігати в прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня (о 01:30).