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Зеленський доклав руку: названа причина візиту Тома Круза в Київ

STYLERПерсони    01.10.2019 - 10:40
Зеленський доклав руку: названа причина візиту Тома Круза в Київ
Том Круз приїхав в Київ через Зеленського (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський запросив Тома Круза в Україну

30 вересня Тома Круза помітили у супроводі охорони і помічника Зеленського Андрія Єрмака на станції "Золоті ворота" у київській підземці. Про візит світової зірки ніхто не був попереджений, що стало цілковитою несподіванкою для більшості українців.

Сьогодні ж стало відомо, що 57-річний американський актор, продюсер і режисер прибув до Києва на запрошення Володимира Зеленського. Про це йдеться на офіційній сторінці президента.

Зеленський та його команда зустрілися з Томом Крузом в Офісі президента ввечері, 30 вересня.

Зеленський доклав руку: названа причина візиту Тома Круза в Київ

Том Круз приїхав в Київ через Зеленського (фото: president.gov.ua/)

Том Круз розповів, що зацікавився українськими локаціями для зйомок свого нового проекту.

Варто відзначити, що нещодавно парламент прийняв закон про компенсацію іноземним кіновиробникам, який може залучити великих світових виробників в Україну.

Зеленський доклав руку: названа причина візиту Тома Круза в Київ

Том Круз приїхав в Київ через Зеленського (фото: president.gov.ua/)

Володимир Зеленський на своїй сторінці в Facebook подякував Тому Крузу за візит і висловив сподівання на плідну співпрацю.

"Радий вітати в Києві актора, режисера і просто талановиту людину - Тома Круза. Запросив його в Україну, щоб він на власні очі побачив, скільки в нашій неймовірній країні цікавих локацій для створення кіно: сучасні урбаністичні пейзажі, старе місто, залишки радянського минулого, тихі і затишні хутори, фантастичні мальовничі краєвиди", - написав президент.

Зеленський доклав руку: названа причина візиту Тома Круза в Київ

Том Круз приїхав в Київ через Зеленського (скрін: facebook.com/zelenskiy95)

У мережі вже встигли іронічно відреагувати на зустріч Тома Круза і Володимира Зеленського. Зокрема, журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач порівняв візит голівудського актора з цінним подарунком, якому радіє президент.

Зеленський доклав руку: названа причина візиту Тома Круза в Київ

Том Круз приїхав в Київ через Зеленського (скрін: facebook.com/mixailotkach)

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