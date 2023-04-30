Не только ради витаминов: эксперты объяснили, почему коты любят есть траву

Многие владельцы кошек замечали, что их любимцы охотно лакомятся травой на прогулке. Казалось бы, это совершенно не свойственно этим животным, но, на самом деле, зелень может быть полезна для их организма.

Об этом рассказали на странице Vmiske в Instagram.

Почему коты любят есть траву

"Не стоит беспокоиться, если ваш любимец тоже так поступает, это абсолютно нормально. На самом деле такой инстинкт заложен в них от природы", - пишут эксперты.

Также они отмечают, что этот процесс нужно контролировать, ведь не все растения полезны для кошек, а некоторые даже - опасны!

Поедание травы на прогулке также грозит отравлением, ведь растущая на газонах трава может быть обработана химией.

Поэтому лучше приобрести специальную травку в зоомагазине, или вырастить самостоятельно на своем подоконнике.

Эксперты называют 3 основные причины, почему коты едят траву.

Трава помогает пищеварению

Травинки раздражают слизистую желудка и стимулируют срыгивание. Это помогает избавиться от комков шерсти. Кроме того, трава содержит клетчатку, которая улучшает процесс пищеварения.

Добавляет полезные вещества

В траве много полезных веществ. Она может восполнить недостаток витаминов А и D. А также содержит фолиевую кислоту, положительно влияющую на кровообращение.

Психологические причины

Обычная скука может провоцировать в кота желание есть траву. Или это может быть попытка привлечь внимание со стороны хозяина, если животному не хватает этого внимания.