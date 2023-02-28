"Крутила роман с российским офицером": в сети рассказали о коллаборантах, спокойно живущих под Киевом

Российские военные 25 февраля 2022 года полностью захватили деревню Димер Киевской области. В оккупации поселок был 35 дней. За это время многие местные помогали оккупантам.

Об этом рассказали в Telegram -канале "Громади Київщини".

Роман с российским военным

Житель Димера рассказал, что в селе до сих пор спокойно живут люди, кормившие российскую армию во время оккупации.

К тому же в одной семье "молодая дочь даже крутила роман с русским офицером". Также она сливала данные о патриотических соседях и даже одноклассницах, которые ее оскорбляли ранее в школе.

"Фактически в Димере возникло такое разделение населения. Потому что кто-то помогал ВСУ, воровал российские бензовозы, сообщал места расположения их сил нашим ВСУ, а некоторые сотрудничали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас очень много известно историй о коллаборантах, которые продолжают жить в Димере. Однако доказательств о многих нет, но местные всю правду знают.

Куда сообщить о коллаборантах

Правоохранители запустили чат-бот для получения информации о предателях и коллаборантах. Чтобы сообщить о коллаборантах онлайн, необходимо: