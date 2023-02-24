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Наводили ракеты на больницы. СБУ разоблачила "волонтеров", завербованных ФСБ

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Украина, Пятница 24 февраля 2023 10:49
Наводили ракеты на больницы. СБУ разоблачила "волонтеров", завербованных ФСБ Фото: СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые наводили ракеты на больницы (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские агенты под видом якобы волонтеров собирали данные о ВСУ и наводили ракетные удары. Шпионов разоблачили и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ разоблачила действующую на юге Украины агентурную сеть российской ФСБ. Один из злоумышленников маскировал преступную деятельность под видом волонтера.

Доставляя помощь на фронт, он собирал разведданные о защитниках. Кроме того, агенты объезжали прифронтовую местность и передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений, в том числе больниц. Эту информацию оккупанты использовали для корректировки ракетных ударов.

Правоохранители подтвердили, что именно по "наводке" шпионов Россия совершила серию обстрелов медучреждений на юге Украины.

За каждую "задачу" агенты получали от россиян оплату, а в случае оккупации региона они рассчитывали получить "должности".

СБУ задержала злоумышленников при попытках определить геолокацию нескольких больниц и энергообъектов. Предателями оказались шесть местных жителей, которых в начале вторжения завербовала ФСБ.

Во время обысков у шпионов обнаружили телефоны с поличным и банковские карты. Задержанным объявили подозрение по двум статьям УКУ. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Предателя грозит 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Фото: СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые наводили ракеты на больницы (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила старосту поселка в Киевской области, который помогал оккупантам и дал им маршруты дорог во время наступления на Киев.

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