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Коля Сєрга в Одесі допомагав ловити колаборантів: був приманкою для шпигунів (відео)

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Середа 24 серпня 2022 19:18
Коля Сєрга в Одесі допомагав ловити колаборантів: був приманкою для шпигунів (відео) Колаж РБК-Україна: Коля Сєрга розповів, як затримував російських шпигунів в Одесі
Автор: Володимир Костирін

Коля Сєрга, український співак і телеведучий, який зараз пішов до армії та зі зброєю в руках захищає країну від російських окупантів, розповів про затримання в Одесі ворожих агентів.

Про це музикант і військовий ЗСУ розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну в передачі "СЛАВА+".

"Дуже прикольна тема. Тому, що я з однією організацією також по захисту України співпрацюю в Одесі. Співпрацював активно. І двічі був причетний до затримання колаборантів. Перший раз навіть я поїхав як приманка на зустріч, і "накрили" людину", - згадує 33-річний артист.

При цьому Сєрга зазначив, що цю історію з "ловом на живця" в деталях поки він розкривати не може.

А ось другий випадок із затриманням агента російських спецслужб - не менш дивний, каже співак і екс-ведучий шоу "Орел і Решка".

Коля Сєрга в Одесі допомагав ловити колаборантів: був приманкою для шпигунів (відео)

Коля Сєрга розповів, як допомагав ловити рашистів в Одесі (фото: скріншот з відео)

"Ще одна історія, коли до мене підійшов чоловік і запропонував співпрацю. Я кажу "окей", записую номер телефону. Він каже - має родичів в Росії, вони такі сякі, погані, давай співпрацювати. Я номер телефону скидаю, попросив хлопців перевірити чоловіка. А хлопці вміють діставати інформацію. Навіть якщо дві доби потрібно не спати, вони це зроблять. І виявилося - це був ФСБшник", - розповів Сєрга.

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Артист додав, що один зі співробітників українських спецслужб - "реально Шерлок Холмс", у якого дуже багато зв'язків, в тому числі й у Моссаді (національна розвідувальна служба Ізраїлю).

Коля Сєрга в Одесі допомагав ловити колаборантів: був приманкою для шпигунів (відео)

Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)

Сергій зізнався, що був дуже здивований тим фактом, що всі фотографії, які були в смартфоні, навіть якщо вони видалені - зберігаються в базах даних, і можна дістати всю інформацію.

"І хлопці знайшли такий тоненький ланцюжок фото та інформації, хоча у нього була дуже хороша легенда. На цьому ланцюжку вони його взяли, розкололи, і тепер він співпрацює з ними", - ділиться музикант.

Відео: Коля Сєрга розповів про службу в армії, і як в Одесі допомагав ловити зрадників і російських шпигунів

Нагадаємо, раніше відомий український режисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов розповів, як йому вдалося потрапити на фронт.

А також ми писали, що Тарас Тополя з групою "Антитіла" беруть на піклування дітей загиблих на війні героїв.

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ФСБ Збройні сили України Російська Федерація Одеса Коля Серга
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