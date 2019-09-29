Найбільший український інтернет-магазин готується зупинити бізнес: в чому причина

Найбільший український інтернет-супермаркет Rozetka готується до зупинки бізнесу. Про це заявив генеральний директор компанії Владислав Чечоткін у своєму Facebook, розкритикувавши прийняті Верховною Радою законопроекти №1053-1 ("Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг) і №1073.

Бізнесмен зазначив, що нововведення здатні "вбити десятки тисяч підприємців".

Президент Володимир Зеленський може найближчого тижня підписати законопроекти 1053-1 і 1073, які, на думку Чечоткіна, не доопрацьовані та несуть пряму загрозу для бізнесу та були прийняті Верховною Радою "нібито з метою вивести бізнес із тіні і створити здорову конкуренцію, а насправді - для боротьби з бізнесом"

Владислав Чечоткін (Фото: facebook.com/chechotkin)

Згідно із законом №1073, будь-який споживач може заявити в податкову про "неправильний" чек і отримати товар безкоштовно, а бізнес заплатить штраф у розмірі 250%.

"Неправильний" означає, що чека немає в базі публічної податкової і також немає обмежень на кількість заяв, немає відповідальності для заявника, який немає податкової відповідальності (правильний або неправильний чек - вони вирішують на свій розсуд).

"Чомусь більшість бізнесів мовчить. Мабуть, думають, що їх це не торкнеться", - йдеться в публікації.

Чечоткін розповів, що після критики даного законопроекту в пресі почали поширювати статтю про підроблені чеки Rozetka, після чого протягом двох тижнів компанія спілкується з податковою, з НБУ та іншими держорганізаціями.

"Ми готуємося до зупинки бізнесу і людям з бігаючими очима та спітнілими ручками в магазинах-офісах відразу після набуття чинності закону", - заявив підприємець і закликав бізнес "не мовчати", щоб потім не було дуже боляче за безцільно про**ані роки".

Як повідомлялося раніше, в Україні взимку очікується черговий стрибок цін на базові продукти з так званого "соціального кошика". Такий прогноз дають експерти, незважаючи на укріплення гривні на валютному ринку та хороший урожай багатьох культур.