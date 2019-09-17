Українців очікує чергове подорожчання продуктів: що буде з цінами взимку

Ціни на продукти в Україні (колаж: РБК-Україна)

Ціни на соціальний кошик продовжують рости в Україні

В Україні очікується черговий стрибок цін на базові продукти з так званого "соціального кошика". Такий прогноз дають експерти, незважаючи на укріплення гривні на валютному ринку та хороший урожай багатьох культур, зокрема зернових.

І якщо в серпні 2019 року рекордсменом стала картопля - його ціна в кінці літа варіювалася на значеннях 20-22 гривні за кіло, то взимку експерти передбачають подорожчання й інших продуктів.

Що стосується тієї ж картоплі, то зараз її вартість значно знизилася, порівняно з серпневої ціною - до 14-20 грн. Але якщо заглянути на рік назад, то цей стрибок дуже сильний (у 2018 році кілограм картоплі коштував 4-5 грн в супермаркетах, а у фермерів коренеплід можна було купити за 1-1,5 грн).

Олексій Дорошенко, гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж, каже, що в серпні 2019 порівняно з липнем вартість соціального кошика зросла на 55% - подорожчало 17 продуктів.

Виросла вартість всіх видів хліба, крім пшеничного з борошна вищого сорту. Подорожчало м'ясо, морожена риба, молоко, сметана, яйця, гречка, рис, яблука, олія.

А 45% асортименту знизилися в ціні - це овочі "борщового набору", пшеничний хліб з борошна вищого сорту, манка, пшоно, ячка, макаронні вироби, борошно, кисломолочка, сири, сметана і цукор.

Ціни на продукти в Україні (фото: УНІАН)

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Експерт вважає, що рівень інфляції восени буде на рівні 3%. Саме таким у середньому очікується подорожчання продуктів харчування. При цьому лідерами будуть хліб і овочі.

Що стосується головного продукту українців - картоплі, то рекордну ціну пояснюють неврожаєм корнеплоду в цьому році. При цьому Україна розпочала активний імпорт картоплі з Білорусі, який можна купити на пару гривень дешевше.

До речі, серед причин різкого подорожчання картоплі експерти називають не тільки несприятливі погодні умови, але й людську жадібність. В Українській асоціації виробників картоплі підтверджують, що врожай у цьому році не найкращий, але й не катастрофічний. І однією з причин цінових стрибків є ажіотаж і бажання перекупників заробити.

Експерти вважають, що ціни на картоплю в найближчі тижні все ж таки знизяться.

До речі, дешевий газ влітку стане дорожчим в опалювальний сезон. Це підтверджують в Нафтогазі і взамін пропонують запастися газом на зиму.