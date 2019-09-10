Рада підтримала за основу закон щодо детінізації у сфері торгівлі

Парламент схвалив законопроект №1053 за основу у першому читанні
Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1053 "Про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг", передає кореспондент РБК-Україна.
За законопроект проголосували 257 депутатів Ради.
Документом передбачається запровадження програмних РРО, що надає суб’єкту господарювання право обирати класичний РРО чи програмний РРО в залежності від його потреб та фінансових можливостей.
Також планується спростити процедуру реєстрації РРО : пропонується проводити її засобами Електронного кабінету без подання реєстраційних документів, а лише шляхом отримання фіскального номеру, який ідентифікує програмний РРО, у інформаційній системі контролюючого органу.
Пропонується здешевлення процесу застосування РРО за рахунок виключення необхідності отримання еквайєрингових послуг, послуг ЦСО, укладання відповідних договорів, придбання класичного РРО, який на теперішній час є високовартісним.
Крім того, документом передбачається:
Нагадаємо, в червні 2018 року Кабінет міністрів України затвердив проведення пілотного проекту з використання смартфонів і планшетів як новітніх касових апаратів.
Як писало РБК-Україна, в жовтні минулого року набув чинності наказ Міністерства фінансів №773, який передбачає зміни до порядків реєстрації і застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій, тобто касових апаратів).