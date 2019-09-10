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Рада підтримала за основу закон щодо детінізації у сфері торгівлі

Новини » Економіка    10.09.2019 - 16:44
Рада підтримала за основу закон щодо детінізації у сфері торгівлі
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент схвалив законопроект №1053 за основу у першому читанні

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1053 "Про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг", передає кореспондент РБК-Україна.

За законопроект проголосували 257 депутатів Ради.

Документом передбачається запровадження програмних РРО, що надає суб’єкту господарювання право обирати класичний РРО чи програмний РРО в залежності від його потреб та фінансових можливостей.

Також планується спростити процедуру реєстрації РРО : пропонується проводити її засобами Електронного кабінету без подання реєстраційних документів, а лише шляхом отримання фіскального номеру, який ідентифікує програмний РРО, у інформаційній системі контролюючого органу.

Пропонується здешевлення процесу застосування РРО за рахунок виключення необхідності отримання еквайєрингових послуг, послуг ЦСО, укладання відповідних договорів, придбання класичного РРО, який на теперішній час є високовартісним.

Крім того, документом передбачається:

  • фіскалізація розрахункових операцій, що проводяться через програмні РРО, на фіскальному сервері контролюючого органу, що дозволить легалізувати розрахункові операції;
  • запровадження технологій захисту даних про проведені розрахункові операції, що відповідають закону "Про електронні довірчі послуги";
  • контроль з боку суспільства за легалізацією розрахункових документів, що підтверджують проведення розрахункових операцій;
  • підвищення відповідальності за порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій при здійсненні торгівельної діяльності та наданні послуг шляхом впровадження джерела відшкодування покупцям (споживачам) частини штрафних санкцій, застосованих за їх зверненнями.

Нагадаємо, в червні 2018 року Кабінет міністрів України затвердив проведення пілотного проекту з використання смартфонів і планшетів як новітніх касових апаратів.

Як писало РБК-Україна, в жовтні минулого року набув чинності наказ Міністерства фінансів №773, який передбачає зміни до порядків реєстрації і застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій, тобто касових апаратів).

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