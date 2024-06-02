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"Кровожадная аудитория". Хлывнюк высказался о мужчинах, которых встречает на концертах за границей

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который в начале полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ, признался, возникает ли у него чувство вины, когда он за границей, и что думает о мужчинах призывного возраста, которых встречает там на своих концертах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя "Голосу Америки", которое он дал во время тура по Северной Америке.

Возникает ли у певца чувство вины за границей

По словам Хлывнюка, по сравнению с фронтом, благотворительные концерты - это ничто. Однако чувства вины у него как такового нет.

"Есть такое ощущение, что ты занимаешься второстепенной работой. Хотя это важная работа. Быть культурным амбассадором важно. Работать артистом легко. По сравнению с фронтом - это ничто. Да это утомляет, но это переутомление ничто по сравнению с тем, что происходит на передовой", - поделился артист.

"Специфика моей работы, это вторая линия. Нас не обстреливает вражеская пехота, а только артиллерия и дроны. Имею возможность не сдавать всю кровь. Не жалуемся. Помогут, то хорошо, поблагодарим всех, а не помогут, будем самостоятельно", - говорит музыкант.

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Как реагирует на мужчин призывного возраста за границей

Исполнитель считает: чем дальше от фронта, тем кровожаднее аудитория.

"Когда дебелые ребята призывного возраста за границей кричат смерть врагам, то ты такой думаешь: "Окей, ну конечно смерть, ну мы как-то далековато от того места". Для них это что-то иное, какие-то другие люди, рыцари без страха, которые бьются 24/7 со своими золотыми мечами", - сказал лидер "Бумбокса".

Ситуацию надо менять, говорит Хлывнюк. Эти мужчины, которых певец встречает на своих концертах за рубежом, "точно такие же рыцари, с тем же страхом, как и те, кто делает эту работу".

"Не дай Бог они закончатся, то придет ваша очередь", - отметил Андрей.

 

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