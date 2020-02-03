У Кривому Розі при спуску до покинутої шахти загинули двоє чоловіків

Фото: рятувальники на місці інциденту (dp.dsns.gov.ua)

Чоловіки намагалися на відео зняти спуск в покинутий вентиляційний ствол

У Кривому Розі при спробі спуститися в покинуту шахту загинули двоє чоловіків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Льотчиків у Саксаганському районі Кривого Рогу. Група з п'яти осіб планувала зняти відео спуску в покинутий вентиляційний ствол шахти.

"Зламавши ґрати на вході в надшахтну споруду, 2 чоловіків (у віці близько 30 років) з допомогою альпіністського обладнання спустилися всередину стовбура. Однак при невідомих обставинах обидва зірвалися", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що рятувальники спустилися у вентиляційний ствол і виявили тіла загиблих на горизонті 550 м. Через дві години тіла загиблих підняли на поверхню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Вугледарі Донецької області в результаті обвалу на шахті "Південнодонбаська №1" загинув гірник.

До цього в Торецьку через пожежу на шахті евакуювали понад 200 гірників. Робота шахти була припинена, жертв і постраждалих немає.