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Під Кропивницьким вітчим вбив немовляти, а мати "списала" на нещасний випадок (відео)

STYLERПодії    18.09.2019 - 08:25
Під Кропивницьким вітчим вбив немовляти, а мати "списала" на нещасний випадок (відео)
Вітчима підозрюють у вбивстві немовляти (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Жінка з двома дітьми переїхала до коханого за тиждень до трагедії

Вітчима підозрюють в умисному вбивстві маленької дитини, хоча мати семимісячного хлопчика запевняла поліцію, що малюк просто випав з коляски і забився. Жінка тривалий час перебувала під наглядом соцслужб - сім'ю вважали неблагополучною - однак за два місяці до трагедії під Кропивницьким нагляд зняли. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Після проведення розтину були виявлені численні тяжкі тілесні ушкодження.

Як розповіли медики, хлопчик Олександр народився передчасно і був дуже слабенький, і малюка навіть реанімували. За свої сім місяців життя дитина третину пробув у лікарні.

За словами старости округу Людмили Шамки, мати двох дітей ніде не працювала і жила на держдопомогу.

Чоловік і батько Сашка покинув сім'ю ще до народження дитини. Жінка через деякий час зійшовся зі своїм односельцем і переїхала до нього за тиждень до події. 25-річний вітчим, як розповідають сусіди, любив дітей і доглядав за ними - коли був тверезий.

Трагедія під Кропивницьким - п'яний вітчим вбив немовля, а мати сказала, що дитина випала з коляски і забилася (Фото: скріншот)

У день трагедії чоловік напився і впав п'яний на дитину, що й призвело до загибелі хлопчика, каже місцевий житель Микола Кирилов. Він розповів, що у малюка були зламані два ребра і розбита легеня.

Сусіди викликали "швидку допомогу", проте медики лише констатували смерть хлопчика.

Як розповів начальник Маловисківського відділу поліції Сергій Котига, після зібраної інформації правоохоронці перекваліфікували справу: "Ми вже вважаємо, що там мало місце умисне вбивство".

Підозрюваного чоловіка заарештували на два місяці без права на заставу.

Трагедія під Кропивницьким - вітчима підозрюють у вбивстві семимісячної дитини (Відео: YouTube / ТСН)

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