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За шаг до измены: ученые рассказали, что вынуждает партнеров к походу "налево"

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Четверг 16 февраля 2023 20:03
За шаг до измены: ученые рассказали, что вынуждает партнеров к походу "налево" Какие проблемы в отношениях приводят к измене (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Измена в отношениях часто становится причиной для разводов. И "налево" ходят как мужчины, так и женщины. Ученые отмечают, что измена становится реакцией на ухудшение в отношениях, а не сам факт приводит к охлаждению и разрыву.

Об этом говорится в исследовании социальных психологов и Тилбургского университета в Нидерландах, которое было опубликовано в журнале Psychological Science.

Ученые пришли к выводу, что партнеры начинают себя чувствовать все более несчастными и чужими друг к другу задолго до факта измены.

Для исследования были собраны данные за 12 лет о 12 тысячах жителях Германии. Информация касалась их личной жизни, семьи, отношений.

Было выделено две группы: те, кто признался о своих изменах, и те, кто был предан своему партнеру и никогда не допускал походы "налево".

Анализ показал, что измена чаще всего происходила на фоне постепенного ухудшения отношений между партнерами.

И те, кто изменил и те, кому изменили - в разной степени были недовольны своими отношениями и жизнью в целом. Они испытывали разочарование в партнере и в отношениях с ним.

Незадолго до измен у таких пар были частые ссоры, непонимание друг друга, охлаждение и раздражение. И все это становилось привычным фоном их жизни.

Все эти факторы постепенно приводили к изменам, и ситуация ухудшалась еще больше - пары теряли связь, доверие и начинали задумываться о разводе.

Часто те, кто изменил партнеру, испытывали более низкое психологическое благополучие из-за чувства вины и сильный стресс из-за своего поступка.

Кстати, ранее мы писали о том, какие ошибки женщины делают в жизни чаще всего и портят себе ими жизнь.

А еще рассказывали о том, почему люди в романтических отношениях повторяют одни и те же ошибки, но с разными партнерами.

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