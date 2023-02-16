За крок до зради: вчені визначили, що змушує партнерів ходити "на ліво"

Зрада у стосунках часто стає причиною для розлучень. І "на ліво" ходять як чоловіки, так і жінки. Вчені зазначають, що зрада стає реакцією на погіршення у стосунках, а не сам факт призводить до охолодження та розриву.

Про це йдеться у дослідженні соціальних психологів та Тілбурзького університету в Нідерландах, яке було опубліковано у журналі Psychological Science.

Вчені дійшли висновку, що партнери починають почуватися дедалі більше нещасними й чужими один до одного задовго до факту зради.

Для дослідження було зібрано дані за 12 років про 12 тисяч жителів Німеччини. Інформація стосувалася їхнього особистого життя, сім'ї, стосунків.

Було виділено дві групи: ті, хто зізнався про свої зради, і ті, хто був відданий своєму партнерові та ніколи не допускав "стрибків у гречку".

Аналіз показав, що зрада найчастіше відбувалася на фоні поступового погіршення стосунків між партнерами.

І ті, хто зрадив і ті, кому зрадили - різною мірою були незадоволені своїми стосунками та життям загалом. Вони відчували розчарування у партнері та у стосунках з ним.

Незадовго до зрад таких пар були часті сварки, нерозуміння один одного, охолодження і роздратування. І все це ставало звичним тлом їхнього життя.

Всі ці фактори поступово призводили до зрад, і ситуація погіршувалась ще більше – пари втрачали зв'язок, довіру та починали замислюватися про розлучення.

Часто ті, хто зрадив партнеру, відчували нижче психологічне благополуччя через почуття провини та сильний стрес через свій вчинок.