Эти 10 ошибок совершают многие женщины и портят себе жизнь: что делать не стоит

Женщины склонны к разным жизненным ошибкам, которые мешают им построить карьеру, стать счастливее в отношениях или просто жить так, как им хочется. И совершают эти ошибки очень многие женщины.

Американский психолог Лаура Шлезингер перечислила эти ошибки в своей книге "10 дурацких ошибок, которые совершают женщины, чтобы испортить себе жизнь"

Ошибка 1. Глупая привязанность

Общество до сих пор рассматривает успешность женщины сквозь призму ее отношений. И женщины склонны также считать себя успешными, если у них "кто-то есть", поэтому порой живут с тиранами, алкоголиками или наркоманами. Они боятся не выйти больше замуж, не вырастить детей и стать неугодными обществу.

Поэтому стоит повышать собственную самооценку, а не пытаться наладить жизнь с тем человеком, который вас унижает.

Ошибка 2. Ненужные ухаживания

Многие женщины готовы связать себя отношениями с другим человеком, чтобы не быть в одиночестве. Они довольствуются тем, что им предлагают, а не выбирают то, что подходит им лично. Говорят "спасибо" каждому, кто обратит на них внимание. И вопрос не в том, что женщина ждет слишком многого от своего избранника, а в том, что они не ждут от себя ничего.

"Не думайте, что мужчины так эмоционально тупы, что не могут заметить разницы между ситуацией, когда вам нужны именно они и когда вы просто отчаянно стараетесь вступить в связь с кем-то. И не удивляйтесь, что после этого они начинают думать, что их использовали, превратили в повязку для раны, жилетку для слез или громоотвод для истерик. Мужчины приходят в нашу жизнь, чтобы разделить ее с нами, а не заменить ее собой", - подчеркивает психолог.

Она рекомендует самостоятельно выбирать, с кем встречаться и не ждать, пока выберут вас. При этом не соглашаться на то, что просто попалось на жизненном пути, только лишь для избавления от одиночества.

Ошибка 3. Глупая преданность

Порой для женщин любовь - что-то выходящее за границы разумного. Поэтому они склонны талдычить о любви к тем, кто этого совершенно не заслуживает. Более того, часто их чувства совсем не связаны с любовью совсем.

"Помните, что, целуя жабу, не стоит ожидать, что она тут же превратится в принца. Во рту останется отвратительный вкус, а в голове - неприятные воспоминания. Не смешивайте чувства, связанные с хорошими отношениями, своими фантазиями, книжными обещаниями, сексом - с любовью. Чувства искажают действительность, поэтому пользуйтесь разумом, оценивая своих мужчин. И настоящей любви не будет, пока вы не научитесь любить себя", - подчеркивает Лаура.

Ошибка 4. Глупая страсть

Мужчины и женщины по-разному относятся к сексу. Женщины склонны его романтизировать и считают, что он накладывает на мужчин какие-то обязательства. Поэтому они готовы принести себя в жертву и часто требуют ответных жертв.

Поэтому лучше в этом медлить, чем спешить. Дайте отношениям дозреть, чтобы была возможность оценить последствия своего шага. Близость и половая близость - разные вещи. Близость - это когда вы с партнером можете поговорить обо всем. Не совершайте того, о чем потом не можете с ним поговорить.

Секс не может быть мерой вашей ценности и ценности ваших отношений с партнером. Поспешная близость приводит к отчаянию, разочарованию и многим другим проблемам.

Ошибка 5. Глупое сожительство

До свадьбы хорошо пожить вместе, чтобы не получить кота в мешке. Однако "кот" все равно находится там и пары, которые пожили до свадьбы, разбегаются еще быстрее, чем те, которые не стали играть в семью до важного шага.

И проблема тут кроется в причинах, почему женщина соглашается на сожительство до брака. Почему она берет на себя домашние обязанности жены с тем человеком, которого толком не знает. И порой причина не в том, чтобы узнать, каким является ее партнер на самом деле, а в том, чтобы обрести стабильность и удержать мужчину.

Он думает: "Надо посмотреть, будет ли мне так хорошо каждый день", а она думает: "Надо быть внимательной, чтобы ему было со мной хорошо". Это капитуляция по сути и такие установки долго работать не будут.

"Чтобы заставить мужчину уважать себя, не снижайте планку своих требований. Если он не может подняться на нужный вам уровень, лучше расстаньтесь с ним", - рекомендует эксперт.

Ошибка 6. Глупые ожидания

Подумайте, готовы ли поддаваться перевоспитанию во вполне уже взрослом возрасте. Вот и с мужчиной все точно также. Не стоит думать, что ваш партнер станет более удобным и подходящим, когда на вас женится и попадет под ваше влияние. Вместо мысли "я смогу его изменить", нужно думать о том, куда вы себя втягиваете.

Ваш избранник - совсем другой человек, со своим набором качеств и черт. И то, что может привлекать на первых порах, со временем начинает раздражать. И ненавидеть его за несовершенство характера нет смысла. Чем быстрее вы поймете, какой он и примете, что он таким и будет - тем лучше для вас.

Если вы вступили в брак, чтобы защититься от детских обид, то покончить с ним нужно как можно скорее. Переиграть прошлое невозможно. Если вы замужем и ненавидите мужа, то сходите к психологу - вам нужно поискать причины страданий, а не выходить замуж снова и снова, за тех, кого вы считаете ущербными.

Ошибка 7. Пользуйтесь телом правильно

Нет никаких причин, чтобы заводить ребенка, особенно если в вашем списке: "тот самый момент в жизни", "все ждут этого от меня", "я так тоже могу", "заставлю его жениться", "что мне остается". Причинами могут стать только ваши личные желания, способности и средства для того, чтобы дать ребенку любовь, защиту и материальные блага.

И помните, что вы должны исходить из потребностей ребенка, а не своих собственных. Иначе ваш малыш будет расплачиваться за ваши проблемы и ошибки. Ответственность лежит и на мужчине, но главная в этом вопросе - женщина, так как тело принадлежит вам. Поэтому думайте, когда и от кого вам беременеть.

Ошибка 8. Не позволяйте обижать детей

Ужасно, когда женщина действует вопреки материнскому инстинкту. Они позволяют бить своих детей, обижать, отдают их на воспитание другим людям (например, ради мужчины).

Помните, что дети вам не простят, когда вы их не защитили. Не позволяйте никому вредить своим детям и жертвуйте малышами ради счастья мужчины или воображаемой привязанности.

Ошибка 9. Не бойтесь топать ногами

Маленькие девочки очень явно сердятся, если что-то идет не так, как им хочется. Но с возрастом весь этот гнев куда-то пропадает. Женщины обижаются, плачут, страдают, впадают в депрессию - только лишь потому, что боятся проявить гнев, боятся обидеть или рассердить других.

Депрессия - пассивное переживание ситуации, в то время как активная кратковременная вспышка гнева вполне могла бы решить проблему и установить границы, за которые ваш обидчик не имеет права переходить.

В жизни бывают болезненные моменты, и преодоление этой боли - цена, которую надо заплатить за то, чтобы укрепить характер. У вас есть право быть личностью со всеми привилегиями, как и у всех остальных. Это не значит, что нужно всегда и везде на всех бросаться, стуча копытами. Не оставайтесь с теми, кто вами злоупотребляет и не прислушивается к вашему гневу.

Ошибка 10. Глупое всепрощение

Женщины - самые терпеливые существа на свете. Они могут выдумать миллион отговорок, чтобы не разрывать отношения с недостойным мужчиной и считают, что станут без него несчастнее.

Не стоит жить по принципу, когда хочется изменить все, но при этом ни к чему не прикасаясь. У вас внутри есть мужество, независимость и инициатива! Будьте всегда реалистками, так как у вас есть выбор всегда.