Коли закінчиться війна в Україні: зірка Битви Екстрасенсів дала прогноз

Екстрасенс Єфремова Ганна розповіла, коли закінчиться війна в Україні (ілюстративне фото / flickr.com/osce_smmu)

Війна в Україні закінчиться не раніше, ніж через три роки, вважає екстрасенс Ганна Єфремова

Війна в Україні відразу після другого туру виборів 2019 не закінчиться. Для цього буде потрібно мінімум три роки. Про це говорить володарка рідкісного дару емпата, зірка проекту "Битва Екстрасенсів" Анна Єфремова.

За її словами, ближче до весни наступного року військові дії на Донбасі "набудуть іншого відтінку", тобто, загострень не буде. Сприятиме цьому, впевнена екстрасенс, жінка. При цьому Єфремова зазначає, що "невідомо, з якої країни" буде цей політик.

Анна не виключає можливості того, що на припиненню війни на Донбасі якимось чином сприятиме канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Нам будуть пропонувати альтернативу - або триматися за старе, або отримати щось нове. Причому це буде цікава пропозиція, амбітна, але нас вона не порадує особливо... Ми самі вирішимо: як нам робити, що нам робити. Якщо ми будемо домовлятися, то тільки на наших умовах", - говорить екстрасенс.

Також для завершення війни потрібні "великі інвестиції, великі гроші".

"У нас є величезні шанси досягти миру і повернути території протягом трьох років... Ми не в самій програшній позиції, нам просто потрібно згрупуватися. Доля нам благоволить. Але в переговорах з міжнародними партнерами нам потрібно бути обережними - те, що вони говорять, і те, що вони роблять - різні речі", - зазначає вона.

"Найближчі два роки, дорогі українці, буде не солодко. Але не впадайте у відчай! Не здавайтеся! Прорвемося!" - резюмувала вона.

Коли війна на Донбасі закінчиться

Раніше мольфар і екстрасенс Михайло Тодорів попередив, що вибори президента України, другий тур яких відбудеться 21 квітня, можуть стати відправною точкою для всіх наступних невдач жителів нашої країни.