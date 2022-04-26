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У Криму дітям розповідають про "українських нацистів" та змушують малювати рашистські плакати, - Денісова

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Крим, Вівторок 26 квітня 2022 15:09
У Криму дітям розповідають про "українських нацистів" та змушують малювати рашистські плакати, - Денісова Фото: у Криму дітям розповідають про "українських нацистів" (facebook)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ганебна політика мілітаризації дітей на території Криму продовжується. Формування ідеології рашизму здійснюється у дитячих садочках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

"Вихователів на тимчасово окупованому півострові змушують проводити з дітьми роз’яснювальне навчання про «спецоперацію» в Україні. У ігровій формі нав’язують ідеологію боротьби з націоналістами та нацистами на прикладі України. Тим самим намагаються стерти в свідомості дітей українську ідентичність", - пише Денісова.

За її словами, у дитячих садочках діти змушені малювати плакати з рашистською символікою «Z».

Також за наказом керівництва закладів освіти, вихователі зобов’язані дізнаватися у дітей про ставлення їх батьків до «спецоперації» в Україні. При виявленні «неблагонадійних» батьків, інформація подається до окупаційних каральних органів.

Нагадаємо, Людмила Денісова закликала допомогти з евакуацією 58 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з Херсонської області.

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