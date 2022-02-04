"Крик душі "Клопотенко про правильне харчування підірвав мережу: "перебір нікому не потрібен"

Відомий кулінар Євген Клопотенко, який нещодавно потрапив у скандал зі шкільним мен ю , пояснив у чому ж суть правильного харчування.

Правила харчування Клопотенко

Євген зазначає, що перш за все потрібно розуміти свій організм, і для чого ви їсте певний продукт. В цьому і суть свідомого харчування, вважає кулінар.

"Ось на*ер вам потрібно правильне харчування, якщо ви кинулися в нього без розуміння власного організму? Тому я топлю за свідоме харчування. Це коли ви їсте те, що вам хочеться, але чітко знаєте про наслідки. Тобто, можете відповісти, навіщо вам зараз певний продукт, і як це вплине на ваші емоції і організм", - написав Клопотенко.

Кухар і ресторатор наводить як приклад цукор, пояснюючи, що це звичайний вуглевод, який дає енергію, але у великих кількостях, звичайно ж, не дасть нічого хорошого.

"Цукор не вб'є, а дасть енергію. Але в разі якщо є його в межах норми. Перебір нікому не потрібен. Звичайно, ви від переїдання цукру не помрете відразу, і вас, можливо, підкосить екологія, але чому б не прожити це життя свідомо. Те ж стосується й іншої їжі", - вважає Євген.

Хочете круасан на ніч - взагалі окей. Не забороняйте собі. Бо якщо будете забороняти, то ви від цього станете некрасивими, адже ваше обличчя буде похмурим, додає кулінар.

Клопотенко розповів, що раніше їв все, що йому хочеться, а зараз вдумується і їсть усвідомлено.

"Тому просто беріть до уваги, що різна їжа має різні елементики і різний вплив на організм різних людей (не всім однаково підходить одна і та ж їжа). І коли їсте - думайте про те, що їсте. Я, наприклад, раніше їв все, що хотів і не парився. Тепер я вивчив питання продуктів, їм більше овочів, чергую м'ясо з рибою, не їм цукор з хлібом в скажених дозах (типу один шматочок замість п'яти) і не парюся, але вже свідомо", - резюмував він.

За словами експерта, саме баланс і усвідомленість - це успіх.

Пост підірвав мережу

У коментарях деякі українці подякували Євгенію за позицію, ну а деякі знову накинулися на нього з приводу шкільного та дитсадівського меню, в яких нібито виключили цукор і сіль.